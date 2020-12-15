【震撼帳單】男童玩手遊課金13萬母崩潰 家長必睇iOS3招防收震撼帳單
美國一名男童早前利用母親的平板電腦玩遊戲，不斷課金購買虛擬寶物，隨後母親收到約13萬港元的帳單，大感崩潰。家長若不想收到震撼帳單，必學3招手機設定。
美6歲童狂課金13萬
據外媒報道，美國一名6歲男童George Johnson在今年暑假用他母親Jessica Johnson的iPad遊玩遊戲《Sonic Forces》，課金解鎖新角色及提高其速度。在幾個月間，Jessica不斷收到來自Apple的帳單，其中一天交易額甚至達到了25單，總值超過＄2500美元。
Jessica一度以為收到的帳單只是不同的詐騙電郵，直至她向Apple查詢後才被告知所有交易為真確、且由她的小兒子下單。此時累積金額已達到$16,293美元、換算約＄13萬港元。由於她在購物60天內沒有申請退款，Apple無法退還款項。
孩子花十多萬購買虛擬寶物，Jessica大感無奈，同時批評遊戲設計具「掠奪性」，「會讓小朋友毫無意識地買東西」。
家長若不想收到震撼帳單，可善用iOS系統的設定，小朋友借用iPhone或iPad玩遊戲時，便不能夠胡亂課金。
3招防收震撼帳單
第一招：設定購買前輸入密碼
1. 進入設定，按用戶名稱進入Apple ID的設定頁面。
2. 按「媒體與購買項目」
3. 選擇「密碼設定」
4. 在「購買時」的下方，設定「總是需要密碼」。
第二招：完全關掉購買項目
1. 進入設定，選擇「螢幕使用時間」。
2. 開啟及設定密碼之後，選擇「這是我的iPhone」。
3. 進入「螢幕使用時間」的介面中，選擇「內容與私隱限制」。
4. 開啟「內容與私隱限制」。
5. 將所有選項，尤其是「App內購買」設定為「不允許」，確保安全。
第三招：子女若使用另一部iPhone，家長可設定「購買前詢問」
1. 進入設定，按用戶名稱進入Apple ID的設定頁面。
2. 按家人共享
3. 開啟設定後可新增家庭成員。家長可代13歲以下的子女建立全新Apple ID帳號。
4. 家長要留意，以此方法建立的Apple ID帳號，在其滿13歲前不能取消，只能將帳號轉至另一家庭。
5. 設定完畢之後，在「家人分享」中文選擇「購買前詢問」，即可加入子女帳戶。每當子女購買任何項目，都要經家長在自己的裝置上進行核準。
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責任編輯︰王明芳