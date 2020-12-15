【震撼帳單】男童玩手遊課金13萬母崩潰 家長必睇iOS3招防收震撼帳單

▲ 家長若不想收到震撼帳單，必學iOS系統3招設定。

美國一名男童早前利用母親的平板電腦玩遊戲，不斷課金購買虛擬寶物，隨後母親收到約13萬港元的帳單，大感崩潰。家長若不想收到震撼帳單，必學3招手機設定。

美6歲童狂課金13萬

據外媒報道，美國一名6歲男童George Johnson在今年暑假用他母親Jessica Johnson的iPad遊玩遊戲《Sonic Forces》，課金解鎖新角色及提高其速度。在幾個月間，Jessica不斷收到來自Apple的帳單，其中一天交易額甚至達到了25單，總值超過＄2500美元。

Jessica一度以為收到的帳單只是不同的詐騙電郵，直至她向Apple查詢後才被告知所有交易為真確、且由她的小兒子下單。此時累積金額已達到$16,293美元、換算約＄13萬港元。由於她在購物60天內沒有申請退款，Apple無法退還款項。

孩子花十多萬購買虛擬寶物，Jessica大感無奈，同時批評遊戲設計具「掠奪性」，「會讓小朋友毫無意識地買東西」。

家長若不想收到震撼帳單，可善用iOS系統的設定，小朋友借用iPhone或iPad玩遊戲時，便不能夠胡亂課金。

3招防收震撼帳單

第一招：設定購買前輸入密碼

1. 進入設定，按用戶名稱進入Apple ID的設定頁面。

2. 按「媒體與購買項目」

3. 選擇「密碼設定」

4. 在「購買時」的下方，設定「總是需要密碼」。

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第二招：完全關掉購買項目

1. 進入設定，選擇「螢幕使用時間」。

2. 開啟及設定密碼之後，選擇「這是我的iPhone」。

3. 進入「螢幕使用時間」的介面中，選擇「內容與私隱限制」。

4. 開啟「內容與私隱限制」。

5. 將所有選項，尤其是「App內購買」設定為「不允許」，確保安全。

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第三招：子女若使用另一部iPhone，家長可設定「購買前詢問」

1. 進入設定，按用戶名稱進入Apple ID的設定頁面。

2. 按家人共享

3. 開啟設定後可新增家庭成員。家長可代13歲以下的子女建立全新Apple ID帳號。

4. 家長要留意，以此方法建立的Apple ID帳號，在其滿13歲前不能取消，只能將帳號轉至另一家庭。

5. 設定完畢之後，在「家人分享」中文選擇「購買前詢問」，即可加入子女帳戶。每當子女購買任何項目，都要經家長在自己的裝置上進行核準。

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責任編輯︰王明芳