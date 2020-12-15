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【新冠肺炎】東頭邨貴東樓爆疫　何鉅業籲開抽氣或抽油煙機時關好廚廁窗戶惟門口應留隙

社會 13:44 2020/12/15

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（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，黃大仙東頭二邨貴東樓有6個住戶單位共9人染疫，當中3個單位均屬不同樓層的15號室，港大微生物學系講座教授袁國勇估計或與抽氣扇及通氣喉有關。測量師學會建築政策小組主席何鉅業籲開動廚廁抽氣或抽油煙機時，關好廚廁窗戶之餘，亦應門口要留有罅隙，及打開廳及睡房的窗戶，減室內負壓情況。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日到東頭二邨貴東樓視察，認為15號室單位已現爆發，更由2315室疑因廁所抽氣，經樓上2415室廚房抽油煙機抽氣入室內播毒；而2915室確診住戶則由擾流效應感染。詳情請見【下一頁

測量師學會建築政策小組主席何鉅業接受港台節目訪問時表示，要預防透過有關情況播毒，使用廚廁並開動抽氣扇或抽油煙機前應先關好廁所與廚房的窗戶，惟同時門口要留有罅隙，以及打開廳及睡房的窗戶。

他解釋有關做法可予單位室內空氣走進廚廁，令空氣能經另一個乾淨的渠道進入廁所及廚房，減低負壓亦可減少空氣從外邊進入；如屋內喉管有問題，上述做法亦可減輕抽出喉管空氣的情況，不過若果污染源頭仍然存在，只能治標並不治本。 

何鉅業又提醒，如果窗戶的膠墊老化，即使關窗亦可能有罅隙，樓上樓下的空氣仍有足夠空間進入單位，而空氣經窗隙進入，風速會快很多，較易將戶外氣流帶入屋，呼籲市民檢查並維修，住戶於家中盡量開窗，但不應將抽氣扇開得很強勁。

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責任編輯：陳正怡

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