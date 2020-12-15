【消委會】屈臣氏不認同合成血穿透測試結果　10條生產線月產逾1,000萬個口罩

▲ 屈臣氏不認同消委會有關口罩合成血穿透的測試結果，強調集團製造口罩時，一直依循嚴謹的質量檢測流程。（圖片由屈臣氏提供）

消委會測試本港市面30款口罩，其中「屈臣氏3層醫用口罩」獲4.5分評價（滿分為5分），但在合成血穿透測試中，表現較差。「屈臣氏」表明不認同有關結果，已委託4間獨立實驗室包為同一批次產品樣本再次進行複檢，包括與消委會採用的同一間實驗室，結果正面，口罩亦符合ASTM Level 3 標準。

屈臣氏實業飲品製造市場及業務策劃總經理蕭健敏指，公司現有10條口罩生產線，9條生產成人口罩，餘下1條生產中童口罩，每月共可生產1,000萬個口罩，相信可滿足市場需要；而產品在出售前已獲ASTM Level 2及3的認證。

消委會測試發現，3款口罩含菌量超出歐盟要求；1款ASTM Level 2口罩PFE過濾率僅86.64%，詳細名單即看：【下一頁】

10款口罩獲消委會評分滿分，最平每個僅售2元；當中有5款更屬港產口罩，完整名單即看：【下一頁】

▲ 「3查9檢」口罩質控流程。（圖片由屈臣氏提供）

對於10款被消委會評分滿分的口罩，每個售價都比「屈臣氏」口罩平，蕭健敏回應說，產品要符合認可的標準，成本不低。公司強調，團隊嚴謹執行「3 查9 檢」口罩質控流程，嚴控原材料、生產無塵車間及檢測過程的質素：

一查：原材料供應質控

檢測1：供應商須提供原材料認證，WatsMask 團隊並會先實地考察廠房及設備。

檢測2：落實供應商訂單前，委託獨立實驗室測試供應商提供由相同原材料製成的口罩樣本。

檢測3：原材料抵港後進行內部詳細檢測。另季度或半年度審核供應商廠房及關鍵原材料質量。

二查：全方位無塵車間生產線監察

檢測4：新批次原材料投產前需進行試產及內部測檢，合格後再委託獨立實驗室測試。

檢測5：半製成品及完成品分階段於生產線上即時初檢 ，不合規格的遭隔離並銷毀。

檢測6：定期委託獨立實驗室測試製成品，測試頻率一年不少於四次，較一般要求一年一次多。

三查：運輸零售點衞生指引

檢測7：口罩運送衞生管理清晰指引。

檢測8：零售點儲存衛生清晰指引。

檢測9：密切監察及評核售後質量情況，嚴謹跟進。

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被問及有網民指「屈臣氏」口罩近日變為由另一間廠房製造，蕭健敏解釋，現時逾99%口罩都是在自家廠房生產，餘下口罩在早前曾覓其他口罩廠合作，生產小童口罩，未來亦不排除會再與其他口罩廠合作，生產一些特別款式的口罩。

蕭健敏稱，認同消委會就標籤資料及使用說明提出的建議及注意事項，包括：提醒消費者佩戴口罩前和脫下口罩後要洗手、不要觸摸外層、如已沾污或損壞應更換一個新的、列明丟棄的適當做法等，會密切跟進有關建議。

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記者：陳曉瑩