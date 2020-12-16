【香港愛情故事】羅天宇入行12年首當男一　拒一步登天曾當陳奕迅伴舞

▲ 羅天宇於TVB劇《香港愛情故事》中首當男一並脫衣晒肌，天生漏斗胸的他努力鍛鍊出健碩身型。

12年的羅天宇在《香港愛情故事》首次當男一，他接受TOPick專訪表示：「接劇時未有想角色是否男一，能夠有口碑並獲得觀眾喜歡已是最大的回報。」

參加香港先生入行的羅天宇，在《香港愛情故事》更不時有脫衣騷肌派福利的鏡頭。不過有Fit爆Body的背後，原來羅天宇卻是天生「漏斗胸」（即胸前壁向內凹），他指自己經過不斷努力克服心理關口，並勤奮操練才有如今的成果。

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羅天宇入行12年首當男一

2008年參加TVB舉辦的《香港先生選舉》入行的羅天宇到現在才當男一卻沒有抱怨，因為他明白演員是需要靜待機會。

他說：「拍畢《愛‧回家》後都等了好一段時間，才接拍《跳躍生命線》及《她她她的少女時代》，每個機會之間也會有空檔期，自己都知道機會是不知何時會來，接拍這劇時就當是最後一部劇去演，用盡自己能力做到最好，去演好這角色，不希望出街時會有遺憾。」

當年羅天宇於《香港先生選舉》獲得少年組冠軍，因為練得一身肌肉的他被封為「大隻仔」，難以想像健碩的他天生是「漏斗胸」。

他透露：「曾被朋友取笑，可能因此而有些心理陰影，害怕在別人面前脫衣，會抖不到氣、感到恐懼。人愈大，恐懼便隨之愈減愈弱，選港男時仍有，需要衝破這個心理關口去做這事。」

天宇解釋「漏斗胸」對身體的影響：「它會令我的肺功能較差、肺容量少點、心臟較虛弱、皮膚也會弱一點，抵抗紫外光的能力也遜色一點，很容易會曬傷、敏感。除了這些小徵狀外，還有外觀上較大影響。」

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▲ （湯炳強 攝）

漏斗胸令天宇失自信

羅天宇表示，其實約一萬個小朋友當中，會有一個遇上「漏斗胸」問題：「有些個案會比我更嚴重。其實是有手術可做，但媽媽怕麻醉等問題有風險，所以一直也沒做到。而且做手術的最佳時段為19歲以下，所以之後覺得都過了這年紀，嘗試用後天方法，多去做運動。」

他也問過醫學界朋友的意見：「由於凹陷位置太接近心臟，所以不適合做任何電療，有危險性。每年都有慢慢地愈來愈好，希望有一天能Balance。」

但天生的缺憾一度令天宇失自信：「特別是需要脫衣服時，自信心沒那麼強，所以盡量後天去補救。近數年多健身並針對性訓練肌肉，希望達至兩邊平衡。同時也多吃蛋白質希望能長更多肉，令凹陷的位置看起來正常一點。」

▲ 羅天宇、胡㻗及羅媽媽感情很好。（取自羅天宇IG）

曾當陳奕迅伴舞

羅媽媽對兩位兒子寵愛有加，經常煲愛心湯水給羅天宇及胡㻗，「她知道我們從事這行作息時間不定，都會煲湯讓我們去濕、清熱、排毒，操練時也會幫我弄雞胸。」

被問到拍戲時有否受影響，他回應：「不能遷就太多，始終演戲時的投入度是最重要的，拍的時候都不會去想，專注於拍戲上。」

熱愛演藝事業的羅天宇正式入行前曾為陳奕迅伴舞，於2007年舉行的《Eason's Moving On Stage 1演唱會》上戴頭套演出。

他憶述：「以前跟老師學跳ballroom dance，因為老師是為Eason排舞，令我有機會於紅館演出。當時是很開心的，很感受到台上的快感，大家一起從綵排到表演的舞台感覺，是一個很好的經驗。」

他笑言：「戴住頭套是很大的挑戰，因為視線收窄了很多，有一定的難度。」

▲ 羅天宇曾戴住頭套於陳奕迅《Eason's Moving On Stage 1演唱會》當舞蹈員。（《經濟日報》圖片）

天宇踏實拒一步登天

縱然已登上男一寶座，羅天宇坦言不介意之後再戴頭套演出角色，「把握每一個機會。仍會做的，會尊重公司，不會放過任何機會。」

入行12年終於成為男主角，他從沒有任何埋怨：「很認同我是一個需要一步一步來的人，人生或演戲路上也是一步步上，也喜歡這種踏實的感覺。訓練班畢業後都是做一些站在後面的角色。拍《愛‧回家》時就如上了一級，之後再一步步上，我覺得我是需要這個過程。」

▲ （湯炳強 攝）

服裝：HARRISON WONG

記者：梁樂欣