【冬天飲食】食雞煲易生暗瘡便秘？中醫解構雞煲火鍋飲食宜忌

▲ 中醫解構雞煲火鍋飲食宜忌

天氣寒冷想暖身，除了吃羊腩煲，雞煲也是一個不錯的選擇，不過並非人人適合。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，雞煲加火鍋放題是超邪惡的組合，提醒體質偏熱人士要適可宜止，脾胃虛弱的人亦要量力而為，並列出雞煲火鍋飲食宜忌。

梁醫師表示，近年流行吃雞煲火鍋，先吃味道香濃的雞煲，然後加湯成湯底，繼續打邊爐大快朵頤。雞煲主要材料為雞件，配以薑、蔥、蔥頭、蒜頭、洋蔥、芫茜等配料，再加上多種醬料炒製而成。

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濕熱虛寒體質人士 吃雞煲效果大不同

從中醫角度來看，雞煲的常見食材性質、功效，以及適合對象如下：

雞：性溫

能補益氣血、暖胃

適合氣血虛弱、陽虛及虛寒體質人士食用，常見症狀為面色偏白、容易頭暈、氣短、皮膚乾燥等。

薑、蔥、蔥頭、蒜頭、洋蔥、芫茜：性溫

辣椒、花椒：性熱

若本身是濕熱或陰虛體質、容易上火人士，進食雞煲就猶如火上加油，會加重口乾口苦、生暗瘡、體味重、便秘等症狀。

梁醫師表示，雖然雞煲比較適合氣血虛弱人士食用，但也要注意避免用雞煲的湯來灼煮蔬菜。因為雞煲湯底非常油膩，用來灼蔬菜只會成為吸油工具，建議之後再多喝水，並吃蔬菜、水果作平衡。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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▲ 註冊中醫師梁尹倩（Cinci）

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣