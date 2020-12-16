【育兒心得】子女愛電玩一味禁止非管教上策　輔導員媽媽學打機創造共同話題

▲ 葉玉珮的兒子踏入青青期，她開始定期跟青少年學習打機，為的是要知彼知己。

青少年沉迷打機，一直是困擾家長們心結之一，家長擔心打機會影響子女健康和學習，但隨着電競、網紅等行業發展迅速，連返學也要用iPad的年代，互聯網已成為新一代青少年不可或缺的夥伴。這一代的家長們，又應如何調整心態，以配合子女成長需要？

曾是心理輔導員的突破機構青年發展經理葉玉珮（Lea），在其新書《當子女機不離手》中，分享到父母面對子女打機的心法和溝通技巧，包括平等討論、先理解再訂遊戲協議等等；Lea育有一名剛踏入青春期的兒子，她同時在教會從事青少年工作，得以長年觀察青春期孩子在打機方面的現象。

▲ 葉玉珮指出，家長需要空間去反思，在打機問題上不一定要站在和孩子敵對的位置上。(機構圖)

Yes或No並不足以定義問題

她強調，孩子由小六升上初中，因未建立好自尊自信，若加上朋友不多的話，便有機會沉迷打機。然而家長不一定需要很快標籤年輕子女是沉迷，反而應全方位認識網絡對他們的意義，以對應當中的管和教，始終孩子成長路上，還有很多東西需要關注。

「人是很複雜的個體，不是一下子講Yes或No便可定義問題，或解決問題。『管』和『教』永遠是建立在關係上，沒有親子關係，很難談有效溝通。我相信人都會對家長式的一面倒管教反感，因此作為大人也要不斷學習，如何跟子女談話，應用同理心去打開話題，控制自己情緒，而不是一出聲便禁止或指摘他們的不是。」

3年前，Lea已撰寫過針對親子溝通心法和態度的《當子女說你好煩》，早前再推出延續篇《當子女機不離手——教導青少年的技法和心法》，更聚焦談到面對子女打機的溝通心法和技巧。她笑謂自己的日常工作，常要跟年輕人相處，得以了解他們的社交模式和興趣。

▲ 《當子女說你好煩》是她3年前的作品，針對親子溝通的心法和態度。《當子女機不離手》以真實個案引領讀者反思自身和子女的現實困難（作者︰葉玉珮、伍詠光)。

「其實他們喜歡的事，在我們大人眼中可能有點無聊，例如大家把自拍的生活片段，在手機上加工，交流時彼此會心一笑，感到有人懂是很過癮，因此可以玩好耐。也許這便是這一代找到開心的方法之一，若大人們用過往一套思考，就會感到孩子在浪費時間，責怪他們為何不好好讀書？」

遊戲世界是洪水猛獸？

她認為親子間就網絡問題常起紛爭，其中一個原因可能是子女們未成熟到可以有效管理時間，最大原因也可能是大人定義了遊戲世界是洪水猛獸。「大人要站在小朋友成長需要上思考，了解他們為何喜歡打機，才可以好好去溝通。遊戲商推出一款遊戲，是有其策略和意義，設計上一定有吸引年輕人的地方，我們又有沒有好好去理解過？」

電玩把複雜事物條理化，其設計也源於生活和人性，她指出那正是回應孩子一些需要，而且設計者把規則設計得比現實更清晰、反饋明確，亦正是年輕人在現實中難以獲得的。

「簡單來說，設計者讓玩者按部就班達到目標和成功，並在過程中給予他們獎勵，因此不純是貪玩。貪玩只是部分原因，相對來說，打機世界容易令年輕人取得肯定和滿足，有情感上的連結。當大人不認同打機、跟打機敵我分明，也代表着不認同子女，向他們無聲地宣戰。」Lea說。

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大人踏出學習第一步

她近年因囝囝也踏入青青期，亦開始定期跟青少年學習打機，為的是要知彼知己。「我習慣在年初，請教一些年輕人今年最新的遊戲名字、玩法及相關遊戲術語。當兒子跟我說，我也接到，這樣便可以溝通。」

突破機構便於上星期六，就機不離手現象，為社工、家長們設計一整天的研討會，當中邀請各路專家包括電玩界人士、創業者分享遊戲世界的商機，並同步設計家長工作坊，請年輕人教家長打機，結果報名人數遠不及有關管教的工作坊多。

「這反映大家傾向學管教，未必有興趣進一步去了解年輕人世界。我卻認為大人學習打機，或了解新一代科創技能，絕對有助跟子女同行和討論。」

她強調，遊戲世界不只是純粹官能刺激，或只有壞影響。對比虛擬世界和實體世界，新一代社交模式或許會感到前者較為安全和自在。「他們在這裏可以找到朋友、導師，也會學習到不同的事，關鍵是大人不要貶低他們，之後才指導其生活上如何取得平衡，過程中需要大人多加忍耐。」

愛是無條件但有要求

Lea認為，其實父母更要明白打機或不打機，不是問題的核心，核心是孩子有更深遠的成長需要。管教年輕人的基礎是信任，信任是一個需要長期建立的關係，家長需要有心理準備，小朋友不會自動自覺，而自制力亦是要一步步去建立，要多加接納人性有軟弱，卻要努力不懈堅持原則。

「最好是設立協議，並切實執行協議，透過獎賞去令子女明白後果，一步步建立自制力。執行協議往往最富挑戰性，中間要來來往往，因孩子老想試驗父母的底綫，故我建議最好夫婦要立場一致，用恩威並施的態度，並不表示家長要很惡，而是要好肯定，才會令小朋友明白爸媽的認真。」

▲ 葉玉珮認為，人的整體發展是很複雜，家長跟年輕人溝通，要知道這世界並非只有對和錯。(湯炳強攝)

多用同理心語句

Lea強調，父母和子女溝通，需要運用同理心，而同理心是徹底放下「講道理」，即使家長有多對、孩子有多錯。「同理心的心，是指心情和心事，是講道理的先行部隊，可以穩定情緒。因當子女情緒不穩，家長講甚麼他們也聽不進耳。」以下是她舉出對應打機場景的同理心表達︰

「是你自己說要溫書，最後還是打機。」（非同理心）

「你說過溫書，我見你已開始，但過了一會就轉去打機，我想這次考試給你很大壓力吧！」（同理心）

記者：胡麗珊