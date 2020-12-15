周梓樂Tg最後對話　提及在停車場「食花生」及「咩都無帶」

▲ （經濟日報資料圖片）

科大學生周梓樂死因研訊今（15日）續。偵緝高級警員續供稱，透過死者桌上電腦的瀏覽紀錄，警方發現了死者儲存的1組常用數字，並藉此解鎖了死者iPad。庭上展示iPad內的Telegram通訊紀錄，顯示死者事發前發訊指警方將催淚彈射上停車場，自己在停車場「食花生」及「咩都無帶」，又提到離家是為帶物品給他人。

偵緝高級警員林志強今續供稱，他於2019年11月13日到死者家中，檢取了死者的iPad、iPhone、Macbook Pro及桌上電腦，並於同月26日將上述物品送到網絡安全及科技罪案調查科檢驗，除了桌上電腦外，其餘物品均設有密碼。林指網罪科同事其後在桌上電腦的瀏覽器中，發現了死者儲存的密碼，其中包括1組常用數字。

林供稱，他透過該組常用數字，成功解鎖死者的iPad，並查看及拍攝死者iPad中的Telegram通訊紀錄。

死因研訊主任展示林拍攝的相片，顯示於去年11月3日晚上約11時半至4日凌晨12時46分期間，死者曾發訊息到Telegram「飛機佬群」群組，指警方將催淚彈射上停車場，自己在停車場「食花生」及「咩都無帶」，死者又提到自己離家目的，是帶物品給他人。

相片又顯示，死者於上述時間曾發訊息到「行街（遲到）」群組，問他人是否安全，並於凌晨12時46分發出1張相片，看似是從尚德邨停車場A拍向唐明街及唐俊街交界。

林續供稱，惟該組數字無法解鎖死者的iPhone，警方曾於2020年兩度向蘋果公司發電郵查詢，惟蘋果指出無法破解或繞過密碼，如果機主曾將資料上傳至雲端備份，由於備份儲存於美國境內主機，香港警方須索取美國司法部許可，最終警方未能成功解鎖死者iPhone；死者的MacBook則沒有發現。

林又供稱，警方曾調查死者iPhone的電話通訊紀錄，根據電訊商提供的資料，死者iPhone於2019年11月2日有兩項通話紀錄，及後沒有任何通話紀錄，直至11月4日凌晨2時07分才有其他人致電到死者iPhone。

網絡安全及科技罪案調查科警員周祖耀作證時，讀出他的書面供詞，周於2019年11月26日收到iPad、iPhone、MacBook Pro及桌上電腦，由於警方調查主任未能提供iPad、iPhone及MacBook的密碼，他無法進行法理鑑證。下午續訊。

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記者：王仁昌