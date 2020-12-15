【保暖大法】日本節目教穿4件衫比穿7件更暖　手腳冰冷睡眠靠一樣法寶更暖笠笠

▲ 日本節目教冬日保暖術。

天氣寒冷，天文台今早錄得最低氣溫13.4度，是今年入冬以來最低紀錄，隨著周末再有一股季候風的補充抵港，預測周日將跌至最低13度。寒流襲港，外出要保暖應如何穿搭？有日本電視節目就簡單教了數招冬日保暖術，不妨參考！

日本NHK電視節目《R的法則》邀請一名女學生做嘉賓，示範穿上一件吊帶衫、兩件內衣、兩件長袖T-shirt，以及兩件外套共7件衣服，結果看起來相當笨重，保暖效果亦不太理想。

節目介紹，其實穿得多不一定代表比較暖，反而穿得太密實，會令體溫急漲，排出的汗水會吸熱，最終反而會令體溫不升反降，適得其反。

點擊睇節目介紹4件衣物穿搭術及原理，另附醫生講解暖貼正確貼法：

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睡眠暖笠笠也很重要，節目同時分享兩個睡眠保暖大法，點擊下圖放大睇：

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責任編輯：羅嘉欣