【育兒心得】《疫境廚神》父子兵炮製花雕雞煲 10歲小廚神：學炒餸練出手力做功課更快手

▲ 10歲小廚神烽烽自言，學習烹飪後加強了讀書的專注力，連手力也改善了，寫字做功課更快手。

政府再禁晚市堂食，疫情下在家自煮在所難免，但若能因此造就更多親子下廚機會，也不失為好事。

10歲的烽烽自7歲起學切菜炒蛋開始，一邊在爸爸身邊偷師一邊幫手，進步神速。兩仔爺接受訪問時分享說，親子下廚不但增進父子感情，還有意想不到的好處。

▲ 洪爸和烽烽曾獲邀上電視節目《疫境廚神秋冬盛宴》合力炮製花雕雞煲。（影片截圖）

洪新國和洪毅烽兩父子早前在《疫境廚神秋冬盛宴》節目中大顯廚藝，烽烽在鏡頭下的淡定，以及口齒伶俐的對答，令人留下印象。

對於父子合力炮製的花雕雞煲的菜式，烽烽自言做法算簡單。「最主要是考刀工，要切到蒜片不會一嚿大嚿一細，同時也考臂力，才炒到隻雞。」洪爸補充：「平時我們只煮4人分量，那天要煮十幾人的分量，要用一隻多的雞，對他來說是挑戰，炒雞要更多臂力。」

入廚由切菜炒蛋開始

烽烽說上電視前已在家練習了兩三次，所以不會手忙腳亂。「但當個鏡頭zoom到我身上時，便覺得很緊張，因為突然有個很大的鏡頭在我面前。」

▲ 洪爸和烽烽曾上《流行都市》節目示範檸汁芝麻雞。（被訪者提供）

小小年紀已經表現得有姿勢有實際，皆因烽烽並非煮食新手。他不諱言小二時候主動要求入廚房看爸爸煮食，是因為本身「為食」。洪爸看到他如此主動，便給生果刀他切菜、炒蛋作嘗試。

「我讓他由簡單工序的煮食做起，如炒蛋較煎蛋容易成功，先讓他炒蛋，他便會有滿足感。再加上我在旁邊讚他做得好好，他便會愈來愈有自信。」洪爸指出按部就班地引導的重要。

▲ 洪爸說，入廚煮食要清楚程序一步步做，日子有功，烽烽做事及說話都甚有條理。（被訪者提供）

下廚能增自信心

不少家長都擔心小孩入廚房面對火爐、用刀有危險，洪爸就不太擔心，但態度也謹慎。「以前只給刀仔他用，近這幾個月，他才進展到用大菜刀。他向來不太怕火爐，只是最驚煮炸物時會有油彈到自己身上，我會叫他穿長袖衫才炸嘢，便不用太驚了。」

烽烽就記得二年級時，由於比較矮小，要站在凳仔上才能炒菜，當時爸爸都會很小心地扶着他。到二年級下學期，自信十足的他已能在爸爸的指導下，一個人煮蝦仁炒蛋。而他就說，現在最拿手的菜式，已是炮製紅酒燴牛尾、露筍炒雞軟骨了。

問烽烽入廚3年有何得着，他隨即說：「以前，我常會混淆葱和芫荽，做功課要寫食物種類時，我只懂得寫很少食物名稱，現在我對各類食物的知識掌握多了。我覺得切嘢和炒嘢好玩，還可以練到手力，寫字會快一些。煮食也訓練到我做功課時更專心、更細心，因為切嘢不專心便容易切到手。」

▲ 洪爸和烽烽都說，因為經常開心合作煮食，父子平日都有傾有講。（被訪者提供）

洪爸笑言，因為太太不擅長煮食，他婚後便成為一家之煮，而由於大仔也對下廚興趣不大，所以廚房便成為他和烽烽的小天地。「我以前都有陪他打籃球、踢波，但疫情關係就多數留家，煮食成為主要親子活動，一面煮一面傾。」平日，二人也有齊齊上網搜尋飲食達人的煮食片段來取得新菜式靈感。而另一方面，洪爸早前開了「親自落廚親子樂廚」的YouTube頻道，當中的多條煮食片段，就看到烽烽在父親指導下，已可一個人炮製椒鹽蝦頭、家鄉蠔仔麵等絕不初級的菜式。

訓練做事更有條理

在訪問中，也可感受到年紀輕輕的烽烽相當喜歡接受挑戰。他說：「記得早前我們在家練習如何在限時45分鐘內完成花雕雞煲。最初爸爸在切材料，我就煎雞，分工合作，後來我自己一個都做到，很有滿足感！」他還說很有興趣試做工序複雜的菜式：「如我在酒樓喜歡吃的芝士龍蝦伊麵，我很想試煮。」

曾從事智能家居業務的洪爸又指出，煮食帶給小朋友一些他意想不到的益處。「煮食時我們要跟步驟做，先後次序都要清楚，同樣地做功課也需要步驟清晰。我看到他下廚後，平日做事做功課，也愈來愈有條理。」他說若父母對孩子說道理，他們未必聽得入耳，但若果和他們一齊體驗，他們便可以自己領略。「如煮一些未煮過的菜式，總是要先做資料搜集，了解買哪種材料、要怎樣煮、用哪種調味料，其實做人做事一樣，最好有周詳的計劃再行事。」

中學時酒樓做暑期工學藝

烽烽因為受到洪爸啟發而愛上入廚，那麼洪爸又何時成為煮食達人？「我都是細個去爸爸那間酒樓做暑期工時學的。爸爸以前開酒樓，早年已退休了，但我中學時代就年年都要在酒樓做暑期工。當年，我覺得執碗好悶，唯一最大樂趣是入廚房，看師傅切嘢、炒嘢、拋鑊。」他如此說。

洪爸舉例說：「如煮蝦仁炒蛋的秘訣，是把蝦仁解凍時，不要只是把它浸水，而是要用水喉水去沖，把蝦的雪味沖走，水喉可以開得慢，但要沖水半小時至1小時，肉質才會晶瑩通透及彈牙一些。」這都是他從酒樓師傅身上學到的，而這秘訣，烽烽小二時已掌握了，他的廚藝未知會否青出於藍呢！

記者：胡慧雯