【居屋2020】失落2020年新居屋還有選擇 下個上車機會北角啟德居屋最矚目

▲ 未來5年新居屋供應。

「居屋2020」12月15日已經完成攪珠，今期居屋樓王相信非鑽石山啟翔苑莫屬，售10個中籤號碼分別是「18、79、07、11、51、08、17、02、97、00」。假如失落2020年新居屋也不用灰心，根據運輸及房屋局已公布未來5年的房屋計劃，其中資助出售單位超過2萬個，不少地段仍非常吸引，當中最觸目的是除了鑽石山第三期外，還有位於港島北角渣華道的新居屋項目。

根據房委會及房協的統計資料，未來5年將有3.09萬伙居屋供應，即平均每年有逾6,000伙，當中高峰期在2024/25年度，將會有1萬伙居屋供應，相信對於不少等待上車的人士來說，屬於置業福音。其中2023/24年度提供5,600個單位，當中最矚目的當然是北角渣華道34層高的單棟式新居屋，雖然僅得200個單位，但是房委會未來5年唯一一個位處港島的居屋盤，該地盤項目毗鄰豪宅海璇及北角匯商場，估計高層單位可以望到維港景色。

2021年東涌逾3000個單位

此外，2021-2022年期間，東涌第54區會提供6座新居屋合共3,300個單位，該區沿海而建，臨近私樓東環、映灣園，部份單位更擁有海景。

而在2022-23年，鑽石山第三期共提供900夥單位，鑽石山第三期鄰近港鐵站，是九龍市區罕見的新居屋樓盤，預料屆時將再次成為居屋王。馬鞍山及沙田區各提供2,100及500個單位，馬鞍山位於馬鞍山路，沙田居屋位置則位於石門，相信市民的上車置業福音。

北角及啟德新居屋最受矚目

2023至2024年的居屋供應，除了備受矚目的北角渣華道200個新居屋單位外，還有位於九龍啟德的2B2地盤會會提供多達1,800個單位，以及九龍城高山道的500個單位，以及將軍澳昭信路也提供600個居屋單位，相信也深受想買市區上車樓盤人士的歡迎。

另外，西貢安達臣道石礦場地盤亦會提供1,900個單位，連同屯門第16區恒富街的500伙新居屋供應，因此失落2020年新居屋也不要灰心，上車機會還是陸續有來。

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責任編輯：王明芳

