【女人俱樂部】張慧儀曾遭家暴情路曲折　兩位前男友不接受養子放棄愛情

▲ 張慧儀視養子如己出。

近日TVB正重播2014年重頭劇《女人俱樂部》，劇裡張慧儀飾演的許珍妮與陸永大談姊弟戀，現實中50歲的她依然單身，選美出身的她向來追求者眾，惟感情路上崎嶇。17年前遭男友家暴的張慧儀曾離開娛圈，其後領養了患有先天性心臟病的男孩Hanson，可說令張慧儀「重生」，她將全副心機放於照顧養子張晃維，養子可說是她如今生活的寄託。

張慧儀為1992年馬來西亞怡保區華裔小姐冠軍，多年前在無線電視劇《真情》的演出令人津津樂道。

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▲ 張慧儀於《女人俱樂部》裡演「許珍妮」一角。

入行多年來，張慧儀也不乏追求者，始終未找到真命天子，而她亦經常跟拍檔傳緋聞，包括跟盧慶輝拍劇集《真情》而擦出愛火花兼同居，可惜二人拍拖一年後，因性格不合而分手。

不過令張慧儀最大打擊，是2003年遭拉丁舞王霍紹裘家暴，原本二人已經訂婚，最後決定取消婚約。遭家暴的張慧儀於情緒受著很大的打擊，最嚴重時想過尋死，她更一度離開娛樂圈。

▲ 张慧儀曾開記招痛斥未婚夫霍绍裘。 (東星圖片)

其後張慧儀出走北京過新生活，在2007年到「平安之家」福利院探訪時，遇到患先天性心臟病的男孩Hanson，最後更決定領養他。

張慧儀為養兒全心全意付出，13年來猶如生母一樣將Hanson放在第一位，為了Hanson，張慧儀甚至加入兒童心臟基金會，關注兒童心臟病問題，另外2018年在醫生建議下，Hanson接受了心臟手術延續生命。

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為了讓養子醫病，她穿州過省，於北京、廣州往返做生意賺取醫療費和學費，又瘋狂出show賺錢。

保養得宜的張慧儀身邊仍不乏追求者，惟兩位前度男友都未能接受養子，感情也是無疾而終。

張慧儀寧願跟養子相依過活，也不強求愛情，她又指，每個人都需要愛，但愛有很多種，真愛不一定局限於男女之情，兒子給她的也是真愛，她亦享受這種愛。

▲ 張慧儀關注患病兒童。（取自Facebook）

「我還沒遇上一個很值得愛的男人，因為他可能會背叛你、做很多傷害你的事，但母子之間的愛是不同，總之兒子是我生命中很重要的人。」

另外自為人母後，張慧儀更珍惜自己的健康，亦不再「夜蒲」，每晚跟兒子說故事和一起下廚，親手照顧孩子起居飲食。對於外界的不解，張慧儀直指養子並非她的負擔，更曾表示：「我只差沒有陀他那10個月吧！」