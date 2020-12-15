馬會撥5,226萬元助畢業生配對求職　計劃將招聘400人展12個月見習培訓

▲ 疫情下不少畢業生求職均遇上阻力。（梁偉榮攝）

新冠疫情持續、經濟環境不明朗，令應屆畢業生求職遇上困難。香港賽馬會今天（15日）宣布推出「專業創未來計劃」(PROcruit C)，於持續的疫情下為首次求職的大專畢業生提供人才配對及發展計劃，協助培育一班心繫社區和積極上進的未來人才。

香港賽馬會慈善信託基金撥捐5,226萬港元，計劃將與逾100個來自不同行業的僱主合作，為初踏職場的大學學位或副學位畢業生提供400個見習職位，協助他們掌握職場所需的軟實力及專業技能，並在4個新型工作領域發展專業，包括「文創 Ÿ 有心」、「創科 Ÿ 有心」、「商社 Ÿ 有心」及「社健 Ÿ 有心」領域，加入如跨媒體文創製作、幼兒教育藝術助理及身心健康指導員等行業前景良好的工作。

「專業創未來計劃」會根據申請人的「VASK」 ─ 價值觀（Values）、態度（Attitudes）、技能（Skills）及知識（Knowledge），引領他們從12種工作中，申請最適合的崗位。而僱主於考慮聘用申請者時，亦不會局限於申請者的資歷。計劃昨天（14日）舉行了網上簡介會，共有超過300人出席。計劃分三期接受申請，將會招聘合共400位畢業生。他們將於2021年上半年度開展爲期12個月的見習培訓。首輪招聘已開始接受申請，截至日期為2021年1月3日。

成功申請者將獲得一個為期12個月的見習職位、超過100小時的培訓和指導，以及與業界交流的機會。計劃並會提供爲期兩星期的入職培訓，更會由業界專家和導師教授新經濟中不可或缺的技能和專業知識。

馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示，儘管面對嚴峻經濟環境，各行各業仍需因應社會的需要不斷更新，可見社會上仍有不少機遇。馬會期望透過這個計劃，為社區復原作出貢獻。

▲ 馬會推出「專業創未來計劃」為首次求職的大專畢業生提供400個職位及培訓機會。

2018/19及2019/20的大學學位或副學位畢業生，如欲索取有關「專業創未來計劃」的資料，請瀏覽網頁：https://www.procruitc.hk

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責任編輯：蘇文軒