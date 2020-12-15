  • 17°C
香港時間 : 20201215日 (週二) 15:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬會撥5,226萬元助畢業生配對求職　計劃將招聘400人展12個月見習培訓

社會 14:54 2020/12/15

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

疫情下不少畢業生求職均遇上阻力。（梁偉榮攝）

新冠疫情持續、經濟環境不明朗，令應屆畢業生求職遇上困難。香港賽馬會今天（15日）宣布推出「專業創未來計劃」(PROcruit C)，於持續的疫情下為首次求職的大專畢業生提供人才配對及發展計劃，協助培育一班心繫社區和積極上進的未來人才。

香港賽馬會慈善信託基金撥捐5,226萬港元，計劃將與逾100個來自不同行業的僱主合作，為初踏職場的大學學位或副學位畢業生提供400個見習職位，協助他們掌握職場所需的軟實力及專業技能，並在4個新型工作領域發展專業，包括「文創 Ÿ 有心」、「創科 Ÿ 有心」、「商社 Ÿ 有心」及「社健 Ÿ 有心」領域，加入如跨媒體文創製作、幼兒教育藝術助理及身心健康指導員等行業前景良好的工作。

「專業創未來計劃」會根據申請人的「VASK」 ─ 價值觀（Values）、態度（Attitudes）、技能（Skills）及知識（Knowledge），引領他們從12種工作中，申請最適合的崗位。而僱主於考慮聘用申請者時，亦不會局限於申請者的資歷。計劃昨天（14日）舉行了網上簡介會，共有超過300人出席。計劃分三期接受申請，將會招聘合共400位畢業生。他們將於2021年上半年度開展爲期12個月的見習培訓。首輪招聘已開始接受申請，截至日期為2021年1月3日。

成功申請者將獲得一個為期12個月的見習職位、超過100小時的培訓和指導，以及與業界交流的機會。計劃並會提供爲期兩星期的入職培訓，更會由業界專家和導師教授新經濟中不可或缺的技能和專業知識。

馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示，儘管面對嚴峻經濟環境，各行各業仍需因應社會的需要不斷更新，可見社會上仍有不少機遇。馬會期望透過這個計劃，為社區復原作出貢獻。

馬會推出「專業創未來計劃」為首次求職的大專畢業生提供400個職位及培訓機會。

2018/19及2019/20的大學學位或副學位畢業生，如欲索取有關「專業創未來計劃」的資料，請瀏覽網頁：https://www.procruitc.hk

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】許樹昌：第四波疫情似乎已達頂峰　上周收緊措施盼未來一兩星期宗數回落
今日 12:01
【新冠肺炎】許樹昌：第四波疫情似乎已達頂峰　上周收緊措施盼未來一兩星期宗數回落
匯款公司涉與離岸公司串謀洗黑錢8.8億元 海關拘捕4人
今日 13:18
匯款公司涉與離岸公司串謀洗黑錢8.8億元 海關拘捕4人
【新冠肺炎】東頭邨貴東樓爆疫　何鉅業籲開抽氣或抽油煙機時關好廚廁窗戶惟門口應留隙
今日 13:44
【新冠肺炎】東頭邨貴東樓爆疫　何鉅業籲開抽氣或抽油煙機時關好廚廁窗戶惟門口應留隙
【消委會】屈臣氏不認同合成血穿透測試結果　10條生產線月產逾1,000萬個口罩
今日 14:03
【消委會】屈臣氏不認同合成血穿透測試結果　10條生產線月產逾1,000萬個口罩
旅發局公布11月初步訪港旅客近6,000人次　按年跌99.8%
今日 14:52
旅發局公布11月初步訪港旅客近6,000人次　按年跌99.8%
疫情 畢業 馬會

最高瀏覽

【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
09:48 2020/12/14
【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽
12:55 2020/12/14
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果
今日 10:36
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果