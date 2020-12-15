【健康專訪】天氣冷長者易中風？　早預防「談笑用兵」判斷中風先兆

▲ 天氣轉冷，腦神經科專科醫生霍偉明說患上心肌梗塞和中風的長者也會增加，有長者宜著他們加衣提防。

今周香港天氣轉冷，也是長者較易中風的時節。腦神經科專科醫生霍偉明表示，「以前做公立醫院都是這樣，天氣凍幾度，因心血管如心肌梗塞、或腦血管閉塞，中風而入院也會增加。」而冬天沖熱水涼，尤其是高齡人士出浴時前後的體溫變化，也易令血壓不穩定，誘發腦出血、血管閉塞以及中風的情況，家中若有長者應要留神。

▲ 長者突然暈倒或半身難以活動，可能是中風的症狀，宜把握黃金機會求診，減低其後遺症及加快復康進度。（相片來源︰iStock )

據香港大學於2012年做過一份關於天氣、季節而中風入院報告顯告，於12月至1月份的中風人士都相對較高，因出血性中風入院者每日平均約7至8人，缺血性中風則每日平均近40人。另一份2018年的國際中風期刊則發現天氣寒冷，會令血液濃度較高，較易引起血壓高、血管亦相對容易爆破。究其原因，腦神經科專科醫生霍偉明表示，

因為天氣凍，皮膚血管會收縮以讓身體保暖，熱力不會散去，但血壓也會提升。而血液較易凝結，亦會令心臟血管產生問題，容易血管閉塞、爆血管，跟中風同樣道理。

▲ 腦神經科醫生霍偉明表示，中風與血壓有密切關係，改變生活習慣正是預防中風的第一步。(攝影︰馮柏偉)

霍偉明說，長者因沐浴而跌倒的機會很大，故廁所絕對是「高危之地」，「香港廁所細地方不夠，若用浴缸還要檻過去，或因血壓不穩定因此暈眩。當然腳不夠力、或氣喘或有中風先兆都可引致暈眩。」

▲ 霍偉明說香港廁所面積細，長者因沐浴而跌倒的機會也很大。(相片︰經濟日報圖庫)

冬天穿衣保溫 防血壓飆升

因此，中風與血壓關係密切，故霍偉明表示︰

9成中風無論缺血性或失血性，都跟生活習慣相關，也可以預防的。我常說，若身體有高血壓、高膽固醇，或食煙沒做運動等問題，首先要處理一定是血壓，因會誘發血管閉塞等病患，尤其天氣凍，血壓會提升，所以長者著夠衫真的好重要，平時出街要帶定外套。

中風是本港第4號殺手，但發現它還是有跡可尋。

就是「談笑用兵」這四字口訣，以判斷中風先兆。「談」是當你發現你或身邊的人，說話困難或無法表達自己；第二是「笑」，當他笑起來的時候，察覺兩邊面部表情或嘴角不對稱，接著第三是「用」，即是雙手舉起，若留意一邊舉不起或麻痺；第四是「兵」，即是發現以上問題，便很有可能是中風的先兆，立即請救兵協助。

霍偉明說，在公立醫院診症時碰過一個92歲的長者中風 ，「左邊身郁唔到，到急症室診斷，後來護士發現他雙眼鬥雞，做完血管鏡後，發現通去腦幹的一條血管有一點血塊塞著，打完溶血劑即通血管藥，第二日就沒事，所以及時就診最為重要。

手腳麻木無力 小中風徵兆

另外，在腦中風之前，許多病人其實己出現「小中風」的徵兆，若置之不理，可能會引發嚴重後果，

小中風表現症狀為，突然出現單側手腳麻木無力、頭暈、耳鳴、視力模糊、口齒不清或突然失去平衡感，持續時間僅數分鐘至1小時左右，在24小時內會完全消失。患者往往不以為意，之前有我有一個病人，正是駛車時發現手腳麻痺， 後來真的中風，幸好只是手腳的輕微問題，現在已醫治好，但如寫字等動作還是有點影響。

▲ 近月香港天氣轉冷，長者宜加衣以避免高壓突然升高。(相片︰經濟日報圖庫)

以往中風者，有說首3小時為搶救黃金期，治理後能減少腦細胞受損，保護認知和活動能力，並加快復康進度。以往缺血性中風治療黃金時間約為3小時，患者須在這段時間內接受靜脈溶栓治療，以恢復血液和氧份供應，拯救垂死的腦細胞。但隨著醫學進步，霍偉明也表示本港有私家醫院已引入動脈內血栓移除術，部分患者可在病發後8至24小時內接受治療，

其原理與『通波仔』相近，手術時醫生會從患者的大腿內側置入導管，再用物理方法移除血栓，包括透過支架拉出血栓，或以吸力吸取血栓等。手術前，患者須接受影像掃描，觀察腦部供血及細胞情況。

撰文︰馮柏偉

