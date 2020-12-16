【KO失眠】辨清實火虛火血虛失眠類型　中醫按體質推介3款助眠湯水【內附食譜】

▲ 註冊中醫陳洛解釋，失眠又稱不寐，一般認為失眠是腦神經出現問題所致，中醫則認為睡眠與「心」有關。

都市人壓力大，很多時難以入睡，尤其入冬後女士容易手腳冰凍，有礙安眠；註冊中醫陳洛指出，失眠原因人人不同，除整夜不能入睡外，亦包括長時間出現淺睡不酣、時睡時醒、醒後不能再入睡等狀況，而睡眠與「心」有關，需要治本。

註冊中醫陳洛解釋，失眠又稱不寐，一般認為失眠是腦神經出現問題所致，中醫則認為睡眠與「心」有關，因中醫學指出︰「盖寐本乎陰，神其主也。神安則寐，神不安則不寐」，而「心神」可比喻為每個人心中都藏着的一個小太陽，日出而作，日入而休，假如小太陽不能下山，即身體無法進入休息狀態，就會造成失眠。而在中醫術語中稱之為︰陽盛陰衰，擾動心神。

▲ 有些人因過分擔憂失眠，也會更難入睡。(iStock圖)

失眠原因人人不同，香港人較常見的失眠成因主要有3個方面︰

1.實火：性格急躁、情緒易受波動的人，正所謂「嬲到瞓唔着」是有根據的。這類人晚間難以入睡、或淺睡不酣、或睡後易醒，並常伴頭脹痛、眼乾口苦、生痱滋等症狀。



2.虛火：經常熬夜、工作操勞、沉迷魚水之歡的人較容易出現這類型的失眠，他們經常「透支生命」，嚴重耗傷心血，日久造成陰陽失衡，當陰血不能制約陽氣，亦即虛火的產生。這類人會因心煩而難入睡、或多夢、或寐間出汗甚多，日常伴見頭暈耳鳴、潮熱、手足心熱、咽乾等症狀



3.血虛：血虛型失眠常見於女性，因每月經期流失血液，若加上過分節食減肥令身體未能攝取足夠營養，就會變成血虛體質。另外，亦可見於長期病患或慢性出血症病人。

以上這類人除失眠外，更易出現心悸、頭暈、面色較蒼白。



另外，有些人士也會出現非病理性失眠現象，包括因短暫情緒影響或生活環境改變，導致短暫失眠；若老年人少睡早醒，如無不適也是屬生理狀態，毋須擔憂；惟若因其他病痛而引起失眠，則應以治療他病為主。

▲ 工作操勞的人較容易出現虛火的產生，會因心煩而難入睡。(圖：pixay)

處理失眠誤區



她指出，失眠時也不宜強迫自己睡覺，例如睡不着仍堅持躺床上待入睡等；有些人因過分擔憂失眠，也會更難入睡，而夜間利用電子產品因電子屏幕的光，容易令大腦錯誤收發信息，更是消耗精神。

若想安睡，便要注意日常生活，陳醫師建議大家應為自己預備舒適安靜的睡眠環境，睡前不要吸煙、喝濃茶或酒，不宜食得過飽或進食辛辣油膩食物；再者，冬天女士手腳容易冰，可睡前用熱水艾草加薑泡腳，放鬆心情。

以下是對應不同狀況的助眠湯水

1.實火：黃連人參鬚酸棗仁湯

材料︰黃連1.5克、人參鬚10克、酸棗仁15克、豬肉100克

做法︰將豬肉洗淨，加入黃連、參鬚、酸棗仁、水，一併隔水純湯服。（怕苦可用淡竹葉取代黃連）

功效︰清心除煩

自由配搭︰百合、圓肉

▲ 黃連(左)、人參鬚(上)、酸棗仁(右)加入豬肉造湯水，可針對實火失眠。(黃建輝攝)

2.虛火：百合蓮子粥

材料︰百合30克、去芯蓮子30克、冰糖30克、大米（或難小麥）100克

做法︰百合、大米、蓮子一同放入鍋中煮，將近完成時加入冰糖。

功效︰清熱養陰

自由配搭︰百合、南瓜、銀耳

▲ 用百合(右)、去芯蓮子(左)、大米煮湯，加入冰糖，可清熱養陰。(黃建輝攝)

3.血虛：當歸遠志阿膠湯

材料︰當歸10克、遠志15克、阿膠10克

做法︰紗布包當歸和遠志先煮30分鐘，去渣後加入阿膠純煮小時。

功效︰養血安神

自由配搭︰大棗、桂圓、淮山

另外，若因過食油膩導致胃不適造成一時失眠者，可用炒柏子仁15克，熱水泡茶飲服，具消食功效。

以下是陳醫師建議大家進行簡單的安眠操︰

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她補充，食療湯水及穴位按摩有助紓緩失眠，但若然失眠情況仍持續未有改善，或越趨嚴重，應盡快求診。

記者：胡麗珊