旅發局公布11月初步訪港旅客近6,000人次　按年跌99.8%

▲ 11月初步訪港旅客近6,000人次，按年跌99.8%。（資料圖片）

旅發局今（15日）公布，11月訪港旅客初步數字約6,000人次，當中內地旅客佔約六成；整體訪港旅客按年下跌99.8%。另外首次以「線上＋線下」模式舉行的「香港美酒佳餚巡禮」，活動今日結束，其中34場「網上大師班」有近85萬人次收看，三成觀眾來自香港以外地區。

「香港美酒佳餚巡禮」活動為期5周，由11月11日至12月15日止。其中新節目「網上大師班」共34場，分3個周末進行，錄得近85萬人次收看，當中約三成觀眾來自香港以外的地區，包括印度、台灣、英、法、美、加等長短途市場。

旅發局稱，「網上大師班」最受歡迎的節目，

包括富臨飯店行政總廚黃隆滔師傅的「阿一炒飯班」、少爺啤聯乘MonsieurCHATTÉ的手工啤酒「芝」味搭配入門班，以及世界級調酒師黎振南先生，與專業咖啡師藍永發先生聯手發掘「調配美學：當JohnnieWalker遇上咖啡」。

雖然所有「網上大師班」已經舉行，市民仍可登入活動網站，免費收看足本重溫。

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責任編輯：吳卓峰