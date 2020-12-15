以信託替人買樓不獲豁免印花稅　女子申覆核押後決定是否受理

▲ 女子稱替人買樓被拒豁免徵收印花稅，向高院申請司法覆核許可押後判決。(經濟日報資料圖片)

政府早年為優先照顧港人住屋需求而推出印花稅， 有女買家以信託形式替1名香港永久居民購入住宅單位後， 不獲豁免印花稅，早前入稟申請司法覆核，案件今(15日)於高等 法院就司法覆核許可進行聆訊。 申請人質疑有關條例並沒有列明做法不獲豁免印花稅， 並指有關決定違反《基本法》訂明私人財產獲得保護的權利。 法官聽取陳詞後，押後決定是否受理申請。

申請人黃永華（譯音）；答辯人印花稅署署長。申請人於2013年 1月以約718萬元，以信託形式替買家黃先生購入觀塘道55A號 一個住宅物業，申請人其後向答辯人提交證明， 指她僅以信託形式替人購入物業， 物業的實益持有人為香港永久性居民，應獲豁免印花稅。 惟答辯人認為申請人不符合豁免條件，向她徵收約107萬印花稅。

根據《印花稅條例》，任何人不論是否香港永久性居民， 以信託受託人身分替另1名香港永久性居民簽署買賣協議， 均須繳交買家印花稅。申請人質疑有關決定違反《基本法》 訂明私人財產獲得保護的權利， 法官則指以信託形式買樓無異是合法的，並問及是否有證據顯示替人買樓之原因，申請一方則表示沒有。

答辯一方則指，就有關徵收買家印花稅政策應參閱《基本法》108 條，條文指按在港原有的低稅政策，自行立法規定稅種、稅率、 稅收寬免及其他稅務事項。法官指政府為遏抑樓巿， 減低需求而訂出稅收，而本案涉及信託人受託買樓， 對政策有何影響。答辯一方則指可增加置業成本， 整體而言可遏抑樓巿。法官聽取雙方陳詞後， 押後以書面決定是否受理申請。

申請人早前向區域申請上訴被駁回，遂向上訴庭提出上訴， 上訴庭認為應循司法覆核途徑處理，遂暫緩有關上訴申請。

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記者：林育慧