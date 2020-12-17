如何透過重新營造學校文化，推動學生進行有意義的深層學習？

投身教育行業多年的Peter Worth原為中學教師，一直專注教學研究及設計教學技術（Ed-tech），其後因着參與史丹福大學設計研究學院K12 Lab和IDEO共同設計與籌劃的「School Retool」計劃，讓他的角色一轉，跳出中學的教育體制，轉為以專業教育顧問的角色，與不同學校的領導層合作，應用以人為本的設計理念，協助他們在校內推動創新，尋求改變。

當問及如何建立一間能推行深度學習的學校，讓學生能透過核心科目研習，學習團體協作、批判思考、解難，以及行動和學習過程所需的元認知能力（Metacognition Skills）時，Peter點出箇中的關鍵在於學校文化。學校文化則關乎如何為學校領導者設計學習體驗，讓他們以學生為本，體驗為學生尋求怎樣的學習模式，而背後有以下四個關鍵要素。

關鍵要素一：推動共融

「縱使在現有的學制下，在某些學校或班級內，有些學生能學習和掌握以上提及的必備技能，但這情況並不普遍，甚至可能只在某些學校、班級和學生身上才有。」Peter說。

然而，提倡以人為本的設計思維過程，卻能推動學校領導層踏出第一步，增加學生學習這些必備技能的機會，並且着眼於那些在現有的教學模式中未被顧及的那一群。

「我們鼓勵學校領導層看看學校裏有哪些或許正被邊緣化的學生，他們的聲音和需要無從被聽見和顧及。而學校領導層可以聆聽他們的需要，並確保學校的教學方針、指引和學習風氣能納入所有學生的意見和聲音，從而建立一種校園文化，讓每個學生達至成功背後的需要都能被顧及。」

▲ 以往Peter經常與教育工作者分享如何從營造正面的校園文化着手，教育與裝備學生應對未來的挑戰。

關鍵要素二：聆聽

Peter指，要做到以上這一點，便要花時間理解學生的學習體驗，而活用同理心這個設計思維的要素，正是一個很好的起步點。「縱管對終日教務纏身的學校領導層來說，這可能是一個挑戰，但我聽過很多校長不約而同地把聆聽學生聲音的時間，形容為他們每天最重要的時候，以及提醒他們當初為何執教鞭的方式。」

此外，Peter指，多聆聽亦有其他的好處，就如不少教育研究亦揭示學生對學校的歸屬感，對於學習的重要性。「基於我們對歸屬感、參與性和學習動力之間關係的了解，讓學生感受到自己屬於學校的一份子尤其重要。」而對Peter來說，多聆聽正是提升學生對學校歸屬感的不二法門，「學校領導層可以詢問學生、家長或老師，認真聆聽他們所目睹、親歷和體驗的事，讓他們感覺被重視，從而建立更大的歸屬感，而這正是能鼓勵學生學習的一大動力。」Peter續說。

關鍵要素三：建立由設計主導的團隊

作為學校的領導層，要有效地在學校推動變革，亦需要具備能啟發校內的教學團隊、學生，包括不同持分者和人才的能力，並具備設計領導的思維。那麼，如何才能成為由設計主導的學校領導者？

憑藉以往與主張深化學習及設計思維的學校領導層合作的經驗，Peter從他們身上看到以下的共通點：

‧ 對學校運作和營運管理具有豐富的專業經驗

‧ 能運用同理心，關心和了解學生的需要

‧ 具備良好的溝通技巧，尤其在與家長及學生相處和交流上

‧ 能虛心學習，勇於嘗試不同事物，並從中學習、適應和進步

‧ 擅於協作，明白與團隊協作的重要性

‧ 對審視他們的工作和如何領導學校具有公正持平的態度

▲ 在2019年由香港設計中心舉辦的Unleash設計思維論壇上，Peter與一班香港各行各業的領袖、教育家及專才一起參與工作坊，探討如何活用設計思維，推動創新。

關鍵要素四：協助分享

「與我合作過的每位校長，幾乎都不約而同地強調一點，就是他們從來都並非孤身作戰，而是團隊的一份子。」而在此之上，Peter認為更重要的是要持之以恆地推動學生學習，並鼓勵互相分享，「學校領導可讓團隊明白每個隊員的專長和需要，同時造就不同的機會鼓勵他們互相分享。」

今年，疫情肆虐全球，衝擊現有的教育體制，帶來了不少新難題，同時突顯了現存的問題。這同時為教育界提供了意外的合作機會，促進了香港及外海的教育工作者互相教交專業知識、教學工具及心得。「在這個別具挑戰的艱難時期，喜見學校領導層和其他教育工作者在本地及國際的層面上，以正式或非正式的方式分享經驗，並在如何確保學生安全及如常學習的議題上互相支持。」

▲ Peter認為不少學校管理層都重視團隊協作和創新，而設計思維則可激發他們的創意，推動教育改革。

總結：我們該如何裝備學生應對未來多變的世界？

「今時今日，教育界的重點都放在如何能靈活適應和變通。這場疫症驅使我們每天都要去適應和創新。雖然教育工作者早已習慣如此，但現在這步伐和代價比以往快和高得多。這不止關乎如何設計課堂促進面對面和遙距學習，同時亦關乎如何確保學生的身心健康和發展。在這疫境之下，我非常敬佩這班仍默默付出的學校領導層。」然而欣喜背後，Peter卻更關注疫後的教育新常態。

對此，Peter選擇以一種高層次的人道主義方式看待這個問題。「身為教育工作者，我們決不能忽略學生的社會情感發展。我們所做的正正是一個真實世界的例子，讓學生了解如何在變幻莫測的時代，適應眼前的改變和互相協作。面對氣候變化、新冠疫症或種族不公等社會問題所帶來的挑戰，我感受到教育工作者所帶來的鼓舞。他們正在一起努力，幫助學生建立應對現在，以至未來挑戰所需的技能和思維。」他說。



Peter Worth是教育家兼教學設計顧問，工作領域橫跨學校領導、設計思維、專業學習和學校文化改革。

Peter現居於北愛爾蘭，為中學、高等院校、大專教育機構及企業等客戶提供專業知識和培訓，並致力探索能推行以人為本創新的文化，以及推動深層學習的實踐工具。

作為史丹福大學設計研究學院K12 Lab和IDEO合辦的School Retool設計團隊成員兼前聯席總監，Peter一直致力協助學校領導層運用入侵式的思維，建立平等共融的校園文化，促進深層學習，讓學生能為專上教育、職業生涯和公民生活做好準備。

若想了解更多有關如何在校園造就變革，締造更公平的學習環境，可瀏覽 Co-Designing Schools Toolkit。

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