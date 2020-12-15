【校長專欄】社交距離無礙師生情　疫情下老師親送口罩線上教學伴成長

▲ 在疫情反覆之際，老師仍用心以線上教學陪伴學生學習和成長。

自2020年1月下旬，教育局因爲新冠肺炎疫情宣佈停課；2020年6月中旬中、小學有序復課，接着放暑假；因為香港疫情尚未穩定，9月，學生開學在家學；9月下旬復課。到了現階段，疫情進入第四波，全港中、小學再次停課，學生在家網上學習。

在多次停課期間，有人會認為教師的工作量定必少了很多，但事實是否這樣呢﹖以我自己學校為例，教師的付出，比實體的教學需要更多準備和面對更多的挑戰。有老師笑說﹕「網上一分鐘，網下十年功。」但是否有十年的時間讓老師準備呢﹖當然沒有。

疫情年初開始，教育局宣布停課，學習並沒有停止，而是立即於網上展開，學習軟件的操作、硬件的準備、教學內容調適、教學策略轉變、教材重新整理、學生適應等等，要立即到位。正如程介明教授所說，

大多數的教師，為了學生，付出了比平時多幾倍的努力。 停課雖然猝不及防，卻馬上出現了百花齊放的線上學習的嘗試。在疫情反覆的威脅下，教育界沒有太多的悲觀情緒，值得一讚。

年長老師為網課不恥下問

老師們從不懂網上實時教學，到現在「zoom」來也「zoom」去，掌握了當中的技巧，網上分組，網上互動，目的是讓學生能學有所得，這份的專業，令筆者感動。

我們有一位年長的老師，對資訊科技的掌握需較長的時間，她卻毫無怨言，利用星期六、日或課外時間向其他年輕老師請教學習，或尋找其他老師在其上課的時候來進行指導幫忙，教師間互相分享在線上教學的點點滴滴，促進專業的發展。

雖然學生停課，教師在專業準備方面付出了更多更多，為的是讓學生能有更好、更多方面的學習，不因疫情而停止了學習，老師這份對學生學習的緊張與期盼之情，正正展示教師的父母心腸，專業教導。

老師親送口罩

停課期間，教師與學生的交往來得更加必要及密切，為了與學生有更多的交流，學校設立班主任課，讓班主任、學生交流分享﹔有教師更把一班學生分成若干小組，於網上實時與學生交談；電郵、電話的聯絡更少不了，這些都令教師對學生有更多了解，師生關係更見密切。有學生也因與老師有密切的關係，向老師提出其家中欠缺口罩，老師二話不說親自送上口罩。

在此，我衷心讚賞老師們於這段時間來的努力與付出。疫情亦情，雖然疫情嚴峻，社交距離阻礙師生的接觸，但是過程中老師對學生的關顧，老師對學生學習的關注，老師對學生的關愛，這一份師生之情一直存在着。

停課在家學，老師付出了最大的努力在短短兩個月的時間內把實體的學習搬上線上學習，想方設法，爭分奪秒尋找機會、時間與學生接觸，這些都展現了一股濃濃的師生之情。