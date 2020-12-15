【豪宅曝光】2R黃婉佩晒孕肚宣布再度有喜　Race嫁富商做少奶奶住過億大屋

▲ Race黃婉佩一家三口住豪宅。

前女子組合2R成員黃婉佩（Race），2016年11月與新加坡富商人David Loh結婚，退出娛圈做少奶奶。已有一女的Race，今日在社交平台公布再度有喜，懷5個月身孕的Race，被讚依然身型苗條。

現年38歲的黃婉佩（Race），跟新加坡富商老公David Loh婚後育有一女Cara，有指一家三口現定居馬來西亞。

有指二人愛巢位於當地豪宅區，估計市值超過1億港元，Race亦時常發布生活照，令豪宅曝光。

▲ Race公布再度有喜。（取自IG）

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Race昨晚在IG上載一張大肚照，及透露生活近況。Race穿上露膊大肚裙相，四肢和樣貌沒有走樣，可見肥肚不肥人。

▲ 展示老公所送玫瑰。（取自IG）

Race又留言指上月跟老公結婚4周年，日前才有時間慶祝，感謝老公送上99支玫瑰花，她亦有親自寫上心意卡給老公，並感恩老公無時無刻為她製造驚喜。

來自新加坡的Race當年跟姐姐合組2R，2016年前嫁予新加坡富商David Loh後，幸福滿瀉，二人囡囡Cara 1歲生日時，兩夫婦更將豪宅布置成兒童遊樂園般舉辦生日派對！

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夫婦住億元豪宅

Race在2004年曾跟新加坡商人陳靖諧結婚，可惜在2009年離婚收場。之後，她曾與藝人向佐拍拖，可是最終也分手收場。

退出娛樂圈後，她轉戰金融界，由此Race認識了比她年長19年、做房地產生意的David Loh。二人結婚於2016年，婚禮豪花2,500萬港元。

夫婦跟女兒的愛巢有指市值1億港元，只是花園佔地已3,000呎。

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