【食用安全】消委會檢測100款蛋糕反式脂肪含量　23款連鎖店蛋糕含反式脂肪【附清單】

▲ 消委會檢測，23款連鎖店蛋糕含反式脂肪。

不少人會到連鎖麵包、蛋糕店買蛋糕，但購買前要會留意蛋糕的反式脂肪含量嗎？消委會檢測100款非預先包裝蛋糕的反式脂肪含量，發現眾多蛋糕類型中，以牛油蛋糕的總反式脂肪含量最高，而且樣本中有23款蛋糕反式脂肪含量為每100克含0.3克以上。

據本港食安中心資料，每100克食物不多於0.3克反式脂肪，才可標示為0克反式脂肪。23款反式脂肪高於0.3g/100g的蛋糕如下：

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如按反式脂肪含量由高至低排序：

產品名稱 店舖名稱 反式脂肪含量（克/每100克） 牛油切餅 超群麵包西餅 1.1 香蕉全麥鬆餅 city'super 0.9 牛油片裝（切件） 太子餅店 0.72 牛油蛋糕仔 聖羅蘭餅屋 0.64 宇治抹茶千層蛋糕 A-1 Bakery 0.62 芒果拿破崙 HeSheEat 0.58 菠蘿布甸 凱施餅店 0.57 榛子千層酥 東海堂 0.57 Gâteau aux Marrons Lady M 0.47 抹茶千層蛋糕 Lady M 0.47 Signature Mille Crêpe Lady M 0.45 芒果拿破崙 Patisserie Tony Wong 0.39 芒果千層蛋糕 Lucullus Gourmet Shop 0.37 Glamorous Strawberry Cream Chiffon Cake Patisserie Tony Wong 0.36 瑞士卷 紅車厘麵包西餅 0.35 牛油鬆餅 Mrs. Fields 0.34 雲呢拿瑞士卷 大班麵包西餅 0.34 Vanilla Mille-feuille 文華餅店 0.33 柚子雪芳蛋糕 Patisserie Tony Wong 0.33 香滑全蛋瑞士卷 聖安娜餅屋 0.33 西餅 凱天餅店 0.31 芒果Baby cake 聖安娜餅屋 0.31 意大利芝士千層蛋糕 A-1 Bakery 0.31

45款0反式脂肪連鎖店蛋糕清單：【下一頁】

廠商回應：

「大班麵包西餅」表示雲呢拿瑞士卷內的主要油脂為牛油，牛油本身含天然反式脂肪，這是無法避免的，產品中亦加入了部份植物油脂以優化整體口感；另表示會積極搜尋市場上更合適的原材料，務求令產品各方面的含量均達至理想的水平。

「Lady M」表示根據測試報告，其蛋糕含有 0%工業生產的反式脂肪，而天然反式脂肪則來自天然原材料如牛油、忌廉及植物油。該公司又表示其蛋糕中的脂肪含量低於世衞建議的每日攝取上限，顧客可按健康考量自行選擇進食分量。

「HeSheEat」表示測試結果顯示其產品的糖含量不高，會致力採購低脂的原材料，以減低食品的總脂肪量，亦會嚴選反式脂肪含量低的原材料。

「city’super」表示會不斷尋求機會改善產品的配方，以提供優質又健康的食品予顧客。

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責任編輯：楊宛茜