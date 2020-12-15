【食用安全】消委會檢測100款蛋糕反式脂肪含量 23款連鎖店蛋糕含反式脂肪【附清單】
不少人會到連鎖麵包、蛋糕店買蛋糕，但購買前要會留意蛋糕的反式脂肪含量嗎？消委會檢測100款非預先包裝蛋糕的反式脂肪含量，發現眾多蛋糕類型中，以牛油蛋糕的總反式脂肪含量最高，而且樣本中有23款蛋糕反式脂肪含量為每100克含0.3克以上。
據本港食安中心資料，每100克食物不多於0.3克反式脂肪，才可標示為0克反式脂肪。23款反式脂肪高於0.3g/100g的蛋糕如下：
如按反式脂肪含量由高至低排序：
|產品名稱
|店舖名稱
|反式脂肪含量（克/每100克）
|牛油切餅
|超群麵包西餅
|1.1
|香蕉全麥鬆餅
|city'super
|0.9
|牛油片裝（切件）
|太子餅店
|0.72
|牛油蛋糕仔
|聖羅蘭餅屋
|0.64
|宇治抹茶千層蛋糕
|A-1 Bakery
|0.62
|芒果拿破崙
|HeSheEat
|0.58
|菠蘿布甸
|凱施餅店
|0.57
|榛子千層酥
|東海堂
|0.57
|Gâteau aux Marrons
|Lady M
|0.47
|抹茶千層蛋糕
|Lady M
|0.47
|Signature Mille Crêpe
|Lady M
|0.45
|芒果拿破崙
|Patisserie Tony Wong
|0.39
|芒果千層蛋糕
|Lucullus Gourmet Shop
|0.37
|Glamorous Strawberry Cream Chiffon Cake
|Patisserie Tony Wong
|0.36
|瑞士卷
|紅車厘麵包西餅
|0.35
|牛油鬆餅
|Mrs. Fields
|0.34
|雲呢拿瑞士卷
|大班麵包西餅
|0.34
|Vanilla Mille-feuille
|文華餅店
|0.33
|柚子雪芳蛋糕
|Patisserie Tony Wong
|0.33
|香滑全蛋瑞士卷
|聖安娜餅屋
|0.33
|西餅
|凱天餅店
|0.31
|芒果Baby cake
|聖安娜餅屋
|0.31
|意大利芝士千層蛋糕
|A-1 Bakery
|0.31
45款0反式脂肪連鎖店蛋糕清單：【下一頁】
廠商回應：
「大班麵包西餅」表示雲呢拿瑞士卷內的主要油脂為牛油，牛油本身含天然反式脂肪，這是無法避免的，產品中亦加入了部份植物油脂以優化整體口感；另表示會積極搜尋市場上更合適的原材料，務求令產品各方面的含量均達至理想的水平。
「Lady M」表示根據測試報告，其蛋糕含有 0%工業生產的反式脂肪，而天然反式脂肪則來自天然原材料如牛油、忌廉及植物油。該公司又表示其蛋糕中的脂肪含量低於世衞建議的每日攝取上限，顧客可按健康考量自行選擇進食分量。
「HeSheEat」表示測試結果顯示其產品的糖含量不高，會致力採購低脂的原材料，以減低食品的總脂肪量，亦會嚴選反式脂肪含量低的原材料。
「city’super」表示會不斷尋求機會改善產品的配方，以提供優質又健康的食品予顧客。
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責任編輯：楊宛茜