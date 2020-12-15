香港民研：林鄭評分微跌2.9分至30.6分　鄭若驊民望創去年6月以來新高

▲ 行政長官林鄭月娥。（程志遠攝）

香港民意研究計劃本月初隨機電話訪問1,009名香港居民。發現特首林鄭月娥的最新評分為30.6分，較兩星期前下跌2.9分，支持率淨值為負50個百分點。

至於三名司長方面，財政司司長陳茂波的支持度評分，較一個月前顯著下跌4.1分至35.4，支持率為24%，反對率為44%，民望淨值下跌11個百分點至負20，但仍是三名司長中評分最高。

其次是政務司司長張建宗，支持度評分為29.2分，輕微下跌1.5分。支持率為17%，反對率為51%，民望淨值為負34個百分點。

律政司司長鄭若驊支持度仍然墊底，但評分微升1.6分，至23.3分，支持率為14%，反對率為63%，最新民望淨值為負49個百分點，較上次調查微升約2個百分點。創下其至2019年6月以來的民望新高。

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責任編輯：李淇