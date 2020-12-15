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【香港愛情故事】黃嘉樂42歲生日收女友手作禮物　老友馬國明感羨慕大叫幸福

娛樂 16:18 2020/12/15

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黃嘉樂生日放閃。

有份參演新劇《香港愛情故事》的黃嘉樂，在昨日（12月14日）42歲生日，他在個人社交平台發文道出生日願望，稱：「又大一歲。希望疫情可以快啲過去💪」

另外，嘉樂並上載女朋友Samantha為親手製作手提包的照片放閃稱：「有個女人用咗9個鐘頭一手一針咁整咗一個手提包俾我呀！好鍾意呀！真係好靚好型呀！」

黃家樂有個暖心女友。（取自IG）

何廣沛馬國明感羨慕

嘉樂同時公開女友製手提包過程的照片，只見Samantha非常專注地縫製，十分專注及認真。

有如此獨一無二兼心思心血並重的禮物，令不少圈內外人留言表示稱讚，何廣沛留言：「好想要呀，邊度有得買呀！」至於好兄弟馬國明更稱：「幸福」。

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Samantha是100分女友

黃嘉樂與攝影師女友Samantha拍拖約3年，感情十分穩定，他視對方為結婚對象，女友更是黃媽媽心目中的「準新袍」。

他曾接受TOPick訪問稱：「女朋友和我一樣都有共識，認為我的事業需要更穩定。雖然她從沒給予壓力，但作為一個男人，養妻活兒是男人應有的責任。」

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黃嘉樂更稱不擔心日後有婆媳糾紛，因為他感恩稱女友與媽媽相處融洽，並大讚女友很孝順：「如果媽媽在場的話，女友甚麼也以她為先，所以真的不可能有任何衝突出現。」實在非常幸福。

撰文 : TOPick柴犬出動

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