教育局指網上授課不適用於幼稚園　稍後向學校提供在家學習資源

▲ 教育局局長政治助理施俊輝與其就讀K2的女兒親身試玩幼稚園設計的「親子學習寶盒」，感受到業界用盡心思。（Facebook圖片）

新冠肺炎疫情下幼稚園及中小學面授課堂再度暫停，教育局局長政治助理施俊輝今日（15日）在「局中人語」撰文指，原則上實時網上授課形式的電子學習不適用於幼稚園，幼稚園需要運用其他模式讓兒童在家中學習，教育局剛於上月舉行研討會分享經驗，將會繼續透過不同途徑，與業界分享學校支援兒童在家學習的實踐經驗，並會向幼稚園提供資源，幫助學校支援兒童輕鬆愉快地在家學習，詳情稍後公布。

施俊輝今日（15日）以「攜手同行 培育幼苗」為題撰寫網誌，指2020年是充滿挑戰的一年，感謝幼稚園的每一位同工，以包容、愛心和專業回應兒童的需要，慶幸業界在停止面授課堂期間，擁有投入及專業的團隊，設計富趣味的學習活動，他作為一名幼稚園學生的家長，亦親身感受到業界用盡心思，努力支援兒童在家學習，務求做到「停課不停學」，例如有學校設計的「親子學習寶盒」，內附多款富有教育意義的小遊戲，操作簡單易明，讓家長可以協助子女在家學習。他今日同時在Facebook上載與K2女兒親身試玩的影片，發現這些遊戲確能讓孩子寓學習於娛樂，其女兒說可從中學習到數學。

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而教育局繼於5月11日向全港幼稚園發信，分享支援幼稚園學童在家學習的原則和策略後，11月25日舉行了「支援幼稚園兒童在家學習的原則及經驗分享」研討會，邀請幼兒教育學者、教育心理學家和幼稚園代表，分享通過不同學習模式幫助兒童在家學習的經驗。

局方參考學者、專家與業界的心得和經驗，概述支援幼稚園學童在家學習的3個重點，包括重視兒童身心全面發展，建議幼稚園除保持兒童的學習興趣，亦要照顧兒童的情緒變化和培養他們的品德，可利用不同方式與兒童保持溝通，設計活動協助兒童表達和疏導情緒，亦可派發兒歌集、小樂器或圖書，以及設計適合家居的體能活動，讓兒童在家進行不同的活動，促進身心發展。

局方亦指，幼稚園兒童年紀尚小，不宜長時間使用電子屏幕產品，原則上，實時網上授課形式的電子學習不適用於幼稚園，兒童須通過感官和具體的操作，以拓闊不同體驗，建議學校靈活運用不同模式，提及部分幼稚園因應學習主題或兒童的興趣和能力，製作和派發學習材料，或善用家居及常見的物料，讓兒童動手動腦創作和遊戲；另有幼稚園鼓勵家長善用生活情境，讓兒童承擔一些小任務，如製作小食、摺叠衣服、整理衣櫃等，讓兒童增進知識和發展生活技能，其中整理衣櫃或摺叠衣服亦可訓練兒童大小肌肉的協調，藉分辨衣物的顏色掌握顏色概念等。局方亦強調緊密家校溝通和協作，建議學校提供合適的家長教育資訊和活動。

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責任編輯：馮琪雅