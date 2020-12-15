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【新冠肺炎】本港增89宗本地感染　歌舞、日出康城地盤、沙田一田群組再有擴大

社會 16:39 2020/12/15

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（資料圖片）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（15日）新增98宗確診個案，包括9宗輸入個案及89宗本地感染，其中30宗為源頭不明個案，有39宗與其他個案相關病例，其中18宗是經臨時檢測中心找出。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

多個群組再有擴大：

  • 歌舞群組新增１宗
  • 日出康城地盤群組增１宗
  • 沙田一田百貨群組增１宗
  • 亞博館社區治療設施群組增１宗
  • 將軍澳藍田隧道地盤群組增２宗

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。

有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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