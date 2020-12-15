【重男輕女】新抱懷二胎9個月突腹痛亡　奶奶為追仔竟要求剖屍︰可能是男孫還活著

▲ 內地一名婦人懷第二胎9個月突然腹痛亡，奶奶要求剖屍，認為新抱懷的或許是男孫，也可能還活著。

重男輕女的傳統思想已落伍，可是仍有人希望有兒子或男孫繼後香燈。內地一名婦人誕下一女後，奶奶就不斷催促她「追仔」，她在短時間內成功懷上第二胎，卻在懷孕9個月時突然腹痛，最後不幸離世。奶奶竟向醫生要求為新抱剖屍，認為其腹中可能是男孫，也有機會還活著。

奶奶催促第二胎

綜合內地傳媒報道，婦人麗麗第一胎剖腹產下女兒，恨抱男孫的奶奶就不斷催促她再生第二胎，希望她能趕快追仔。麗麗抵不住奶奶的連番要求，未有考慮自己才剖腹產沒多久，與丈夫再展開造人大計。

不到一年時間，夫妻幸運地再次造人成功，麗麗懷上第二胎。奶奶擔心孫兒健康，叮囑她專心在家養胎，而她在懷孕期間幾乎不出門，在家好好保護胎兒。直至她懷孕9個月左右，突如其來腹痛，她被送往醫院，可惜已返魂乏術一屍兩命。

剖腹產傷口未復原

然而，奶奶不但對麗麗的死沒有惋惜，反認為新抱腹中胎兒已經9個月，或許是男孫，也可能還活著，於是向院方提出剖開新抱肚子，看看有沒有機會把孩子救出來。

醫生其後發現麗麗腹痛的原因是子宮被撐破了，因為由她剖腹產第一胎，到再次懷孕的時間不長，剖腹產傷口隨著第二胎胎兒的成長而撐開，胎位更移至腹腔位置。

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責任編輯：王明芳