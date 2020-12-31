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【小四數學】公倍數與最小公倍數 為何沒有最大公倍數？

數學科 12:43 2020/12/31

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公倍數，是指某數同時是兩個數的倍數。最小公倍數，兩個數的公倍數中，最小的一個數便稱為這兩個數的最小公倍數，簡稱L.C.M（Least Common Multiple）。不過，由於兩個數的公倍數有無數個，所以兩個數沒有最大公倍數。

最小公倍數如何計算出來，請詳見以下例子：

例子：請找出4及14的最小公倍數

4的倍數有： 4、6、12、16、20、24、28......

14的倍數有：14、28......

因此，4及14的最小公倍數是28。

小提示，當求兩個數的最小公倍數時，先列寫較大的數的倍數，當出現兩個數的首個公倍數時，便可以停止列寫。

找出兩個數的最小公倍數的步驟：

1. 兩個數中，如果較大的數是另一個數的倍數，較大的數便是它們的最小公倍數。

如：4和16的最小公倍數是16，因為16是4的倍數，所以16是4和16的最小公倍數。

2. 兩個數中，如果兩個數只可以同時被1整除，它們的最小公倍數便是這兩個數的積。

如： 7和8的最小公倍數是56，因為7和8只可以同時被1整除，所以它們的最小公倍數是7X8=56。

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