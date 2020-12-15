【新冠肺炎】本港新增98宗確診個案 89宗屬本地個案包括30宗不明源頭
社會 16:32 2020/12/15
本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（15日）新增98宗確診個案，包括9宗輸入個案及89宗本地感染，其中30宗為源頭不明個案，有39宗與其他個案相關病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。
- 大埔豐年樓外傭宿舍急增10宗確診個案，包括6名外傭以及有4名昨日確診者的家人，兩日累計有12宗個案，故11月15日後曾訪大埔豐年樓1C單位人士需接受強制檢測，詳情請看：【下一頁】
- 彩雲邨明麗樓、寶達邨達怡樓今分別增1宗確診或初步確診，累計4單位現確診者，故11月20日起曾逗留該處2小時以上人士須強制檢測，詳情請看：【下一頁】
- 爆疫的東頭邨貴東樓再多2人確診，但未有新增單位住戶染疫，即累計有6單位共11人中招，詳情請看：【下一頁】
- 多個群組如歌舞、日出康城地盤、沙田一田等再有擴大，詳情請看：【下一頁】
- 今再多兩宗死亡個案分別為79歲及64歲，累計122名確診者離世，詳情請看：【下一頁】
- 醫管局指逾千名患者仍留醫，包括50人情況危殆及75人情況嚴重，詳情請看：【下一頁】
衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。
有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。
【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：徐紹軒