【賭王四房】學霸何超欣明年麻省理工畢業　升讀清華碩士研究中國公共政策

▲ 賭王孻女何超欣明年MIT畢業後，將回國升讀清華大學碩士課程。

曾被已故賭王何鴻燊盛讚「靚到不得了」的四房孻女何超欣，轉眼已經21歲，近年開始活躍豪門社交，與多名內地豪門千金結為好姊妹。即將於明年美國麻省理工學院（MIT）畢業的超欣，已準備回流升讀碩士，她已被清華大學蘇世民書院錄取，主攻研究中國公共政策。

近日清華大學蘇世民書院公佈2021級學者名單，麻省理工至今共有23名學生得到蘇世民學者榮譽稱號，今年共有4名學校獲此殊榮，包括21歲的何超欣，將會以「蘇世民學者」身份升讀碩士，修讀中國公共政策。

▲ 4位入選清華大學「蘇世民學者」的MIT學生，包括何超欣。（微博圖片）

清華大學蘇世民書院（Schwarzman College）提倡培養世界未來領袖，由美國黑石集團董事長蘇世民（Stephen Schwarzman）於2013年4月，以個人名義向清華大學捐贈1億美元（約7.8億港元）創立「蘇世民學者」獎學金項目，2016年招收第一屆學生。

▲ 何超欣入選清華大學「蘇世民學者」的消息。（微博圖片）

MIT主修建築有意從商

據報超欣於MIT主修管理和建築，是麻省理工學院金融俱樂部的創始人，致力在中國和美國搭建平台和組織活動，也擔任過中國留學生會會長，參加名牌大學的聯校組職活動等。

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暑假期間，她曾在安永（Ernst &Young）和澳門主題公園度假村有限公司（Macao Theme Park and Resort Limited）實習，有志從商。

清華大學校園一覽︰

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投入內地社交界 與豪門千金做姊妹

超欣自小品學兼優，動靜皆宜，小學就讀傳統名校瑪利曼小學，小三曾獲選「最有潛質運動員」。賭王生前其中一個金句大讚超欣「靚到不得了」，現已亭亭玉立的超欣亦不負眾望，長得有貴氣，2017年還獲邀出席巴黎名媛舞會，只有皇室貴族或才貌雙全的尖子才有機會參加。

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曾自稱是宅女的超欣已投入內地豪門社交界，與兩位豪門千金三胞集團董事長袁亞非的女兒袁九兒，以及華為總裁任正非女兒、孟晚舟同父異母妹妹姚安娜份屬好姊妹，曾齊齊換上女團裝束參加生日派對。在曾曝光的大合照中，還有大導演陳凱歌兒子陳雨昂的身影，相信眾人活躍於同一社交圈子。

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責任編輯︰林綺玲