【新冠肺炎】東頭邨貴東樓再多2人確診　未有新增單位住戶染疫

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，黃大仙東頭二邨貴東樓至今已有6個住戶單位共9人染疫，當中3個單位均屬不同樓層的15號室，23樓以上的15號室均需撤離檢疫，當局亦安排相關住戶進行進行病毒檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理庾慧玲見記者交代疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日貴東樓再多2人確診，屬已知個案的同住家人，今日無新增單位住戶染疫，現時23樓以上的15號室住戶，有14人送往檢疫，有2人不適送院。

至於另一染疫單位1906室，當局亦為樓上、樓下住戶檢測，至今已完成50人檢測，均對新冠病毒呈陰性。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日到東頭二邨貴東樓視察，認為15號室單位已現爆發，更由2315室疑因廁所抽氣，經樓上2415室廚房抽油煙機抽氣入室內播毒；而2915室確診住戶則由擾流效應感染。詳情請見【下一頁】

港府今日起將安排承辦商華大基因於東頭（二）邨羽毛球場及排球場（近貴東樓地下）設立流動採樣站，現場不乏市民輪候檢測，而民政事務局局長徐英偉到場視察。

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徐英偉及後稱，昨晚部分貴東樓居民需要撤離，當局至今都有提供協助，了解居民有沒有特別需要，亦會與各部門會盡量配合，連同非政府機構了解居民需要，包括長者、雙老或獨居年老住戶有物資和食物上的需要，當局會作出安排。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業籲開動廚廁抽氣或抽油煙機時，關好廚廁窗戶之餘，亦應門口要留有罅隙，及打開廳及睡房的窗戶，減室內負壓情況。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡

