【節能減碳】逾百機構應用節能減碳方案獲中電嘉許　農場利用太陽能板令太陽傘下可充電

▲ 沙頭角農莊有機種植有限公司善用不同類型太陽能板，在園內應用可再生能源，包括在太陽傘上安裝可彎曲的薄膜式太陽能板，供遊人於傘下為手提電話充電。（中電圖片）

中華電力有限公司（「中華電力」）舉辦第三屆「創新節能企業大獎」，今天（15日）公布得獎機構名單，今年共有400多間機構參加屬歷屆之冠，包括有農莊利用善用不同類型的太陽能板應用可再生能源，市民在太陽傘下可以為手提電話充電。

中電表示參加機構分別在「節能方案」、「高峰用電管理」、「可再生能源」及「智能技術」四大範疇競逐。獎項設「企業／政府部門」及「中小企／非牟利機構／學校」兩大組別。評審團今年共選出24間節能表現突出的機構。

中電指出受氣候變化影響，全球平均氣溫持續上升，香港亦不例外，要減低碳排放以應對氣候變化，高效的用電管理越見重要。今年在「企業／政府部門」組別榮獲「高峰用電管理卓越大獎」的香港機場管理局（機管局），透過善用科技，有效減少在高峰用電時間內的能源消耗。

▲ 香港機場管理局引入了電動車智能充電系統，能夠靈活分配現有供電量予電動車同一時間充電，省卻興建額外設備的費用及工程時間。（中電圖片）

另外沙頭角農莊有機種植有限公司在環保生態農莊內，善用不同類型的太陽能板以應用可再生能源，包括在太陽傘上安裝可彎曲的薄膜式太陽能板，供遊人於傘下為手提電話充電，並將部分太陽能板接駁蓄電池，為場內部分小型電器供電。農莊亦參加了中華電力的上網電價計劃，利用賺取的款項縮短投資可再生能源的回本期。

▲ 沙頭角農莊有機種植有限公司的太陽傘設計。

中華電力總裁蔣東強表示今年全球受疫情影響，各國經濟備受打擊，商界在疫情下仍然努力推動節能及提升能源效益，中華亦支持政府的減碳目標，會繼續努力透過不同項目支持客戶環保節能，積極推動本地可再生能源發展，密切留意新零碳能源的最新科技發展，並考慮透過區域合作增加零碳能源，達致長遠減碳的目標。

有關得獎名單:

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋