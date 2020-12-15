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【死亡個案】再多兩宗死亡個案分別79歲及64歲　累計122名確診者離世

社會 16:51 2020/12/15

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醫院管理局大樓外貌。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（15日）公布，截至今早9時為止，局方過去24小時共呈報105宗個案；截至早上9時，在過去24小時，除早前已公布的3宗死亡個案（第6839、7134及7560宗），尚有一名79歲男病人（第7611宗），已於昨日（14日）下午1時在伊利沙伯醫院離世，但因為前線同事十分忙碌，故延遲公布個案，就此致歉。

她指，醫管局於12月4日早上接獲衞生防護中心通知安排接收該名病人，接近同一時間該名感到不適，經救護車送往伊利沙伯醫院，病人其後情況持續惡化，於昨午1時離世。

此外，她指東區醫院有一名64歲女病人（第6347宗） 於今日離世，病人本身無長期病患，於11月30日因發燒入院，同日確診，12月8日情況轉差，轉入深切治療部，病情持續惡化，於今午12時20分離世。

連同上述兩名病人，至今有119名確診病人於公立醫院離世；累計本港至今已有122名新冠肺炎確診病人死亡。

她補充，昨日公布在基督教聯合醫院離世的49歲男病人，於12月8日下午3時因初步確診送入亞博社區治療設施等候進一步檢測結果，該處除會接收輕症確診病人，亦會安排初步確診病人集中等候，該名病人同日下午確診，醫生檢視其醫療紀錄，發現他患有晚期病症，並不適合在社區治療設施住院，故翌日早上安排轉到聯合醫院。

另外，她公布在過去24小時，再多79名確診病人康復出院，至今共6344名確診病人及1名疑似病人康復出院。

現時有1,126名確診者在23間公立醫院及亞博館留醫，其中50人危殆、75人嚴重，其餘1,001人情況穩定；公立醫院正使用1,235張負壓病床及676間負壓病房，其使用量分別是73.9%和80.8%。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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