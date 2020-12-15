【土地問題】港女跟細佬瞓廳嫌無私隱想裝修　呻間房無從入手遭批：未時候獨立

▲ 有網民大呻跟弟弟做廳長睡碌架床，沒有私隱，想裝修間房卻無從入手。

香港寸金尺土，不少人跟家人擠在蝸居生活，想有私人空間談何容易。有名網民在社交平台大吐苦水，家中只有一房間，她跟弟弟一直做「廳長」睡碌架床，沒有私隱。近日她向家人提及想裝修間多間房仔，媽媽著女兒全權負責，她卻不知從何入手，反遭網民狠批未是時候獨立。

睡廳中碌架床沒私人空間

該名網民近日在網上論壇「香港討論區」發帖，標題為「好想搬走」，她跟家人同住細小單位，家中只得一間正式房，由細到大跟弟弟都在廳睡碌架床。

咁多年我都係同細佬喺廳間個位，整掛廉間開張碌架床就算，一啲私人空間都冇，以前細就話啫，而家都咁大個真係唔係咁好……

媽媽未有計劃裝修

事主向媽媽提出想裝修，間多兩間房仔，分開她跟弟弟，媽媽卻一直拖，表示遲些再算、不識如何跟裝修師傅表達、又擔心被人「搵笨」，有感不想裝修改善住屋環境。她大呻：

好想搬走但係我又冇能力，唔知仲要忍呢啲生活幾耐……

網民獻計平價間房

有網民同情事主，有的猜想事主弟弟都不想跟家姐睡在上下格床，建議聯手弟弟再催迫媽媽做決定，亦有網民提出不如找個男友一齊住，搬出去不用留在家中。

此外，更多網民為事主想辦法，建議如何裝修、間房等方法，包括去宜家買平櫃當間牆用，不用2萬元，或買CD櫃間；另有指現樓做間隔砌磚一幅牆連補油約2萬元，如要打爆間隔擴充式起牆至少5、6萬元。

媽媽拖字訣，應是憂開支大，有網民建議若果事主跟弟弟有工作及穩定收入，可考慮各出大約3萬元為家中裝修。

不用手機、幾年不買衫，減低生活開支自救……裝修本身係非緊急事，每月水電煤、食用、家中雜項後加成員生活費，可剩幾多錢是重點，你做人父母自會更明白。

埋怨無從入手被狠批

事主留言回覆網民的建議，交代最新情況是媽媽交予她決定家中裝修事宜，可是她卻埋怨，惹來網民狠批。

佢而家將個波交晒畀我，話我咁想整叫我自己搵，我響邊度搵啊！

事主不想承擔找藉口，網民斥責她似乎無想過出錢裝修，亦不想找資料。

如果連呢個問題都解決唔到，仲學咩人獨立？個波交晒畀你都叫有得你選擇，人哋屋企嘅選擇只有住or quit（搬離）咋！你好幸運了！

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責任編輯：王明芳