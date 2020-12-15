【新冠肺炎】醫管局指逾千名患者仍留醫　包括50人情況危殆及75人情況嚴重

▲ 醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（資料圖片）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（15日）新增98宗確診個案，包括9宗輸入個案及89宗本地感染，其中30宗為源頭不明個案，有39宗與其他個案相關病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況，大埔豐年樓外傭群組累計10人確診，詳情即看：【下一頁】

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（15日）公布，過去24小時醫管局錄得呈報個案105宗，再多79名確診病人康復出院。1126名確診病人仍然留醫，當中50人危殆，75人嚴重，1001人情況穩定。醫管局已開設1,235張負壓病床，使用率73.9%；負壓病房676間，使用率80.8%。

庾慧玲表示，截至今早9時，過去24小時醫管局錄得呈報個案105宗，有4名公立醫院病人離世，包括昨日已公布個案編號為6839、7134及7560，而第四宗離世個案為79歲男病人（個案編號：7611），他在昨日下午1時在伊利沙伯醫院離世。

她亦指出昨日公布49歲男病人在聯合醫院離世，她表示該名男病人在12月8日下午3時送入亞博社區治療設施等候進一步檢測結果，同日下午確診。醫生檢查其醫療病歷時，發展他有晚期病症，故不適合在社區治療設施住院，因此安排轉到聯合醫院接受治理。

另外，東區醫院一名64歲女病人(個案編號：6347)在11月30日發燒入院，同日確診，其後病情惡化轉入深切治療部，最終在今日中午離世。庾慧玲指，至今有119名確診病人於公立醫院離世，累計本港有122名新冠肺炎確診病人死亡。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒