中大研低成本自動病毒檢測系統可省83%成本　盼明年投入臨床試用

▲ 處理好的樣本，只需放入自動檢測分析機，就可以在最快15分鐘內完成檢測。（網上擷圖）

新冠肺炎疫情令公眾對醫療檢測技術更加關注，中大最新發明的微型檢測機械人系統，或有助將現有的檢測技術更進一步，令每次檢測只需50元和15分鐘。然而，有關研究仍未進入試用階段，而可檢測的病菌亦只有「難辨梭菌」一種。

中大團隊利用靈芝孢子作平台，於表面加上發出螢光的「碳量子點」，合成出微型檢測機械人。機械人會配合磁場驅動，要檢測出難辨梭菌，只要把機械人加入以鹽水稀釋的糞便樣本中，再把樣本放到顯微鏡下，就能觀測到發有瑩光的機械人在打圈移動。當機械人上的「碳量子點」遇上難辨梭菌的毒素後，兩者會產生化學反應，使螢光消失，從而確定患病，而瑩光消失的速度，亦可用作病毒量的分析。

難辨梭菌是醫院內最常見的腸道感染，受感染者會出現腹瀉、發燒和大便出血，嚴重時引發腹膜炎和敗血症致死。

負責研究的中大機械與自動化工程學系副教授張立表示，採用微型檢測機械人有4大好處，包括成本低、檢測時間短、自動化和無需專業人員處理。他解釋指，傳統核酸檢測每次檢測成本約需約300元，而用微型檢測機械人則只需50元，節省約83%成本。另外，傳統檢測約要2至4小時才能得出結果，而微型檢測機械人只需約15至30分鐘。

張立又表示，微型檢測機械人過程自動化，對檢測人員的專業要求較少，需求的人手亦較少，相信如能實際投入應用，能大大減省檢測人手。

現時研究團隊正進入臨床試驗階段，期望此檢測系統可於明年在醫院投入試用。鑑於傳染病全球化，團隊正研發以此系統進行新冠肺炎病毒檢測，並用以檢測肺炎鏈球菌、沙門氏菌、病原性大腸桿菌及幽門螺旋菌等病菌。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚