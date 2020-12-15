【外傭群組】大埔豐年樓外傭宿舍累計12人確診　確診者傳染僱主家人包括6個月大嬰兒

▲ 大埔豐年樓外傭宿舍累計12人確診。

本港今日再增98宗新冠肺炎確診個案，當中再爆外傭群組，涉及大埔豐年樓1C單位一個外傭宿舍，今日再增10人確診，包括一名6個月大患嬰，屬昨日確診個案家人，中心將要求11月15日後曾訪大埔豐年樓1C單位人士需接受強制檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到，大埔豐年樓繼昨日2宗外傭確診個案(第7595宗及第7605宗)外，今日陸續接獲曾訪當處、曾寄宿當處或周末曾到訪人士確診，今日新增10宗確診個案，包括6名外傭以及有4名是昨日確診個案的家人，包括一名6個月大的嬰兒。另有2名外僱昨日確診，兩日累計有12宗個案。

新增確診外傭包括第7689、7692、7693、7694、7696及7697宗；都曾到訪大埔豐年樓1C單位，部分人互不認識，居當處獨立房，疑因共用廁所等設施傳播。

餘下4名新增患者屬第7595宗確診外傭的僱主家人，張竹君稱，第7595宗患者於上月29日已感周身骨痛，12月12日接受檢測，其同住4名僱主家人亦中招，涉及第7645宗、7659宗、7652宗及第7651宗。

張竹君稱，中心已安排33名患者的緊密接觸者案檢疫，包括外傭的僱主家人，手上亦有曾到訪當處的名單，涉及10多、20人，惟直言僱傭中介負責人非經常到訪當處，亦未有妥善訪客記錄，不肯定是否能找到所有曝露人士。

她指，部分確診外傭無病徵，未知患者最早發病時間，憂慮外傭宿舍爆發，更影響更多僱主家人受感染，中心將要求11月15日起曾訪豐年樓1C單位的人士，需接受強制檢測。

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記者：陳正怡