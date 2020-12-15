  • 16°C
香港時間 : 20201215日 (週二) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

西九文化區部分表演藝術場地暫時關閉　藝術公園如常開放

社會 17:02 2020/12/15

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

戲曲中心設施如常開放，惟表演及節目將會改期或取消。（資料圖片）

西九文化區管理局今（15日）宣布，為配合政府就最近公共衞生緊急情況所採取的最新防疫措施，西九文化區的部分表演藝術場地會暫時關閉，直至另行通知。由即日至12月31日的表演及節目會因而作出相應調動或取消，藝術公園則繼續如常開放。

藝術公園、戲曲中心和自由空間的部分設施則如常開放，惟表演及節目將會改期或取消直至12月31日，部分節目會改為網上形式進行。

發言人稱，觀眾可保留門票，有關節目更改和退票安排詳情，稍後將於西九文化區網站www.westkowloon.hk公布。購票熱線2200-0022及網上票務繼續維持服務。戲曲中心的票務處亦如常開放，有關服務時間及詳情，可瀏覽西九文化區網站。

西九文化區網站會繼續在網上推出不同節目和活動，詳情請瀏覽個別節目的網上專頁。同時，2021年1月起的節目仍如常進行售票。管理局呼籲西九文化區訪客，應遵守政府實施的相關防疫措施。管理局會繼續遵守政府的最新規定，並密切留意情況，適時調整各場地和活動的安排。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【新冠肺炎】本港新增98宗確診個案 89宗屬本地個案包括30宗不明源頭
今日 16:32
【新冠肺炎】本港新增98宗確診個案 89宗屬本地個案包括30宗不明源頭
【新冠肺炎】本港增89宗本地感染　歌舞、日出康城地盤、沙田一田群組再有擴大
今日 16:39
【新冠肺炎】本港增89宗本地感染　歌舞、日出康城地盤、沙田一田群組再有擴大
【新冠肺炎】東頭邨貴東樓再多2人確診　未有新增單位住戶染疫
今日 16:41
【新冠肺炎】東頭邨貴東樓再多2人確診　未有新增單位住戶染疫
門票 文娛藝術 西九文化區管理局 表演藝術 戲曲中心 新冠肺炎疫情 西九文化區

最高瀏覽

【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
09:48 2020/12/14
【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果
今日 10:36
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽
12:55 2020/12/14
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽