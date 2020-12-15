西九文化區部分表演藝術場地暫時關閉　藝術公園如常開放

▲ 戲曲中心設施如常開放，惟表演及節目將會改期或取消。（資料圖片）

西九文化區管理局今（15日）宣布，為配合政府就最近公共衞生緊急情況所採取的最新防疫措施，西九文化區的部分表演藝術場地會暫時關閉，直至另行通知。由即日至12月31日的表演及節目會因而作出相應調動或取消，藝術公園則繼續如常開放。

藝術公園、戲曲中心和自由空間的部分設施則如常開放，惟表演及節目將會改期或取消直至12月31日，部分節目會改為網上形式進行。

發言人稱，觀眾可保留門票，有關節目更改和退票安排詳情，稍後將於西九文化區網站www.westkowloon.hk公布。購票熱線2200-0022及網上票務繼續維持服務。戲曲中心的票務處亦如常開放，有關服務時間及詳情，可瀏覽西九文化區網站。

西九文化區網站會繼續在網上推出不同節目和活動，詳情請瀏覽個別節目的網上專頁。同時，2021年1月起的節目仍如常進行售票。管理局呼籲西九文化區訪客，應遵守政府實施的相關防疫措施。管理局會繼續遵守政府的最新規定，並密切留意情況，適時調整各場地和活動的安排。

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責任編輯：吳卓峰