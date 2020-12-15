曾聽聞黃之鋒手機密碼被破解　警員稱沒有嘗試破解周梓樂手機密碼 

▲ 網絡安全及科技罪案調查科警員周祖耀今於死因裁判法院作供。(王仁昌攝)

科大學生周梓樂死因研訊今（15日）午續。網絡安全及科技罪案調查科警員供稱，他在收到死者的iPhone及iPad等物品後，以警方軟件嘗試擷取資料，但因有密碼而未能擷取。惟警員指他並沒有嘗試破解密碼，警員指雖曾聽聞黃之鋒手機密碼被破解，但他在工作上沒有接觸到。研訊明續。

網絡安全及科技罪案調查科警員周祖耀供稱，他於2019年11月26日接收到死者的iPhone、iPad、MacBook Pro及桌上電腦，並嘗試使用警方軟件擷取資料，但除了桌上電腦以外的物品均設有密碼，並未能擷取資料。

死因研訊主任問及周，他有否嘗試過破解密碼，周回應沒有。死因研訊主任續問及周，警方有沒有軟件作破解用途，或坊間是有破解方法。周表示沒有，又指雖然曾聽聞過黃之鋒手機遭破解密碼，但他在工作上沒有接觸到。

死因裁判官問及周，軟件Cellebrite是否無法破解後期的iPhone系統，周指要視乎情況。研訊明(16日)續。

另外，死因裁判官今午指，研訊今天已披露有關死者IPad中Telegram訊息的證供，呼籲Telegram群組內有發言權的人，如果知悉或掌握死者當時情況，請聯絡警方或寫信到法庭，並指預計所有證供將於1月5日前完成。

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記者：王仁昌