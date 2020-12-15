【抗疫基金4.0】民建聯倡再推全民檢測　市民接種疫苗後到內地可免檢疫　

▲ 民建聯提出第四輪防疫抗疫基金建議。（李淇攝）

第四波疫情來襲，政府預計，聖誕節前會向立法會財務委員會提交新一輪防疫抗疫基金撥款申請。民建聯今日提交多項建議，希望政府針對性支援受影響行業僱員，並盡早就市民接種疫苗作準備、統籌及公布，並讓有接種疫苗後市民，可免檢疫回內地。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，政府近日再度收緊防疫措施後，不少處所被迫關閉，各行業都面對很大壓力，加上政府呼籲大家在聖誕假留家，不少生意將大受影響。

他建議，政府優化補就業計劃，並重點支援受影響最大的行業，又強調今次的支援措施，不應單單支援僱主，需要實質落到僱員身上。

鄭泳舜又建議，除補貼確診者外，政府亦應適度放寬，補貼因入住隔離營而「手停口停」的緊密接觸者；資助受疫情影響而停業的酒吧、餐館，受停課而影響的教育機構，以及跨境客運業等，讓他們可捱過冬天。

民建聯主席李慧琼表示，疫情發生近一年，市民普遍已抗疫疲勞，認為政府不應再只作出「回應式措施」，只堵塞漏洞。而是推出前膽性措施，如加強檢測能力，並盡早準備、統籌及公布，讓市民接種疫苗。

她又建議，政府應盡快與中央商討，已接種疫苗，證實有抗體的市民，配合檢測後，回內地時可豁免14日的隔離安排，令香港可以有序地恢復通關，強調他們會再請全國人大常委譚耀宗向中央爭取有關安排。

至於該黨劉國勳則認為，政府應再次推行全民檢測，並再次尋求內地核酸檢測支援隊協助，加大檢測能力。此外，他又批評現時「安心出行」程式形同虛設，好多市民都未有安裝，即使安裝亦不識用，認為政府應要求各行各業，如圖書館、食肆等，市民需掃安心出行才能進入有關場所，從而令大家安心。

記者：李淇