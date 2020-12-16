【香港愛情故事】名字叫嘉欣必屬靚女？　游嘉欣+鄭嘉欣成新一代女神【多圖】

▲ 三位新晉嘉欣。

TVB新劇《香港愛情故事》內，飾演劇中羅天宇的妹妹Kelly的20歲新人游嘉欣，因為父母認為「嘉欣」都是美女，因此也為女兒取名為嘉欣。事實娛樂圈中有不少「嘉欣」，而且都的確是靚女，今日TOPick與你一起細數。

游嘉欣

作為千禧寶寶的游嘉欣，在大學1年級時，被TVB的PA相中由此入行，曾任《電競王》、《#後生仔傾吓偈》等主持。

游嘉欣在《香港愛情故事》首次演劇集已表現不俗，加上甜美外表即受到關注。

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蔡嘉欣

26歲蔡嘉欣參加2019年《香港小姐競選》，賽前一直被視為大熱，最終擠身最後五強，其後則簽約成為TVB旗下藝人。

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蔡嘉欣於大學時期修讀時裝設計，也曾擔任模特兒，她曾與前男友兼TVB藝人吳子冲合夥開設時裝店，二人分手後仍有繼續經營時裝生意。

鄭嘉欣

27歲鄭嘉欣身高達178cm，是太陽娛樂旗下藝人。

因參加ViuTV舉辦的真人騷選秀《全民造星III》而為人所認識，有「港版石原里美」之稱。

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李嘉欣

50歲的中葡混血兒李嘉欣公認是靚女中的靚女，14歲開始兼職模特兒的她，完成會考後以18歲之齡參選港姐，頂著1988年度香港小姐冠軍和國際華裔小姐冠軍入行。

與TVB結束5年合約後，李嘉欣轉戰電影圈，很快登上一線地位，有「大美人」之稱。

▲ 李嘉欣有「大美人」之稱。（IG圖片）

林嘉欣

出生於加拿大溫哥華的42歲林嘉欣笑容甜美，她先在台灣出道再在香港發展。

2002年憑香港電影《男人四十》在香港電影金像獎及金馬獎上同時獲得最佳新演員獎及最佳女配角獎。

林嘉欣不只靠外表也具實力，她是史上首位在金馬獎獲「最佳女主角」、「最佳女配角」和「最佳新演員獎」三項大滿貫的演員。

▲ 林嘉欣笑容甜美。（IG圖片）

鍾嘉欣

36歲鍾嘉欣，曾為《2003年度溫哥華華裔小姐競選》冠軍和《2004年度國際華裔小姐競選》冠軍。

▲ 鍾嘉欣已是兩孩之母。（IG圖片）

多次入圍《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主角」最後五強的鍾嘉欣與視后無緣，卻獲各地傳媒及網民肯定她為「民選視后」。



龔嘉欣

31歲的龔嘉欣，16歲開始成為雜誌硬照模特兒，2008年參演無綫電視電視劇《盛裝舞步愛作戰》簽約成TVB旗下經理人合約藝員。

▲ 龔嘉欣是公認的演技派。（IG圖片）

近年龔嘉欣戲路漸廣，由《幕後玩家》「程思汝」、《大醬園》「葉細么」、《殺手》「易蘭」都能引起觀眾討論，是公認的演技派。

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