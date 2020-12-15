【2020聖誕節】必搶限定美容產品靚住過聖誕　Christian Louboutin+Kiehl's+D&G齊推節日包裝

▲ Christian Louboutin的艷紅加金銀色包裝，最具節日氣氛。（品牌提供）

今個聖誕沒有外遊也沒有慶祝活動，大家心情難免受到影響，那惟有靠購物來舒解一下鬱悶的情緒。專為佳節推出的聖誕限定美容產品，既有經過特別設計的限定系列，亦有包裝精美的護膚套裝，實際又美觀，而且聖誕禮盒內產品總值往往超出禮盒定價，相當著數，是時候買份禮品氹自己及摰愛開心了。

Christian Louboutin紅色誘惑

▲ （品牌提供）

品牌在造鞋以外，所推出的彩粧系列同樣大受女士歡迎。今回Christian Louboutin先生與調香師Nicolas Beaulieu攜手調製出熱情洋溢的玫瑰花香調香水，靈感來自品牌經典的紅底高跟鞋。每款香水的銀色瓶蓋都經過精心設計，引領大家走進設計師的幻想夢境之旅，更猶如一件藝術品。（90ml $2,450）

Clarins環保佳節

▲ （品牌提供）

不少品牌都有推出聖誕倒數月曆，不過積極提倡環保的Clarins卻棄用一般倒數月曆的紙盒包裝，改為以掛袋形式做成2020限量珍藏版聖誕24日倒數月曆，內藏24款Clarins產品，包括彩粧品、身體護理產品及面部護膚產品，價值$2,170。紅色掛袋以循環再造物料製成，能夠100％回收再用。（$650）

Kiehl's紐約情懷

▲ （品牌提供）

Kiehl's每年的聖誕系列都採用色彩繽紛又喜慶的包裝，今年也不例外，由法國著名插畫師Maite Franchi操刀，他被Kiehl's位於紐約的旗艦店的獨特景象所啟發，品牌皇牌產品如經典潤膚乳霜及金盞花植物精華爽膚水等，都換了Maite的設計，顧客凡購買產品滿指定金額，更可獲贈禮品及旅行試用裝套裝。（$170-$330)

KORRES希臘珍品

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希臘護膚品牌KORRES研發獨有的「冰河黑松」萃取，採用希臘高山罕見植物極地黑松，能有效抑制皮膚老化，防止皺紋和下垂，配合品牌獨創的ElastiLift-3D技術，有助提升皮膚緊致度，重塑輪廓。聖誕限定的KORRES黑松抗重力拉提眼部及面部精華套裝，一共5款共7件面部及眼部產品，原價$1,115。（$647.5）

Dolce&Gabbana Beauty節日女皇

▲ （品牌提供）

女孩子都想一嚐當女皇的滋味，Dolce&Gabbana Beauty就來實現大家的夢想。專為節日而設的全新彩粧系列，就以金色皇冠作為設計，感覺極致華麗，產品包括眼線粉、光澤唇蜜及高光液，唇蜜色效強烈鮮明，加入珍珠顏料的高光液則可為粧容添上光澤，讓你打造最應節的粧效。（各$340）

Guerlain金光璀璨

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聖誕的主題顏色除了紅紅綠綠，一定少不了金和銀，Guerlain的聖誕限量版彩粧產品，包裝正以金光璀璨為主題。 限量版金璨星蜂美粧彩盒內共有10種不同顏色眼影，包括啞緻、閃爍或絲柔3種質感；幻彩流星彩粧粉盒內的波波粉，帶有珠光色澤；Rouge G寶石唇膏盒就更搶眼，盒面均飾以矜貴晶石，相當吸引。（$265-$695）

Atelier Cologne藝術之香

▲ （品牌提供）

Atelier Cologne找來意大利藝術家Ray Oranges展開聯乘，為佳節特別設計了全新的禮盒。大師出身自南意其中一個最古老橙農家族，因此他特別以「橙」作為圖畫的創作元素。其中的一款聖誕套裝，有最受歡迎的加州盛夏旅行裝香氛及4款經典精醇古龍噴霧，香氛當然配以品牌標誌性的顏色皮套。（$720）

The Body Shop心善則美

▲ （品牌提供）

購物同時可以做善事，說的是The Body Shop與和諧之家的合作計劃。凡於12月到店內購物或在品牌的Facebook/Instagram有關帖子上讚好、留言或分享，品牌就會為每個行動捐款予和諧之家，為受家暴的婦女及兒童提供輔導，幫助他們重建自信。大家不妨選購聖誕倒數月曆，有24款身體護理及彩粧產品，總值$1,685。（$899）

產品查詢︰

Kiehl's（2328 9399）

KORRES（3568 8032）

Guerlain（2869 1552）

Atelier Cologne（2344 0770）

Clarins（2994 6238）

Christian Louboutin（2110 9485）

Dolce&Gabbana Beauty（2789 3330）

The Body Shop（2380 7134）

記者︰梁靜詩