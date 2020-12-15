【2020聖誕節】Mr. Steak推外賣聖誕派對套餐　4至6人食原隻燒火雞+黑啤肉丸+意粉等美食【附價錢詳情】

▲ Mr. Steak推聖誕派對外賣套餐及二人外賣自選套餐。（圖片由餐廳提供）

今年聖誕節，大家到都因限聚令轉變慶祝方法，改為在家與摰愛「人少少」慶祝。Mr. Steak 推出了聖誕派對外賣套餐及二人外賣自選套餐，包括由頭盤沙律、聖誕經典美食主菜、甜品以至節日小食等等。

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派對套餐 $1288

Mr. Steak推出兩款4至6人聖誕派對外賣套餐，每個套餐分別有燒美國原隻特嫩火雞及烤焗英國乾式熟成戰斧牛扒，如有興趣，需於至少5天預訂。

Set A有過節必備的燒美國原隻特嫩火雞，足重6公斤配上特製蔓越莓醬，外脆肉嫩。另外有帆立貝野菌忌廉意大利麵及Guinness黑啤肉丸配幼滑南瓜薯蓉。其他美食包括芒果鮮果蝦沙律、香蒜橄欖油炒節日雜菜、精選西湯以及甜品節日法式雜餅。

Set B 有足1.2 公斤烤焗英國乾式熟成戰斧牛扒，帶骨斧頭牛扒經過熟成處理，肉味濃郁，極級豐盈口感份量可多人分享，比一般牛肉眼扒味道更濃厚。另外有海蝦香草蕃茄意利麵、法式野菌燴腸、芒果鮮果蝦沙律、香蒜橄欖油炒節日雜菜、精選西湯以及甜品節日法式雜餅。

餐單及預訂方法請【按此】

二人外賣自選套餐 $228至$299

另外，MR. STEAK推出二人外賣自選套餐4款主餐選擇，價錢由$228至$299，就可以享用餐湯，3款主菜，14選4頭盤及8選4甜品。

餐單及預訂方法請【按此】

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責任編輯：王芷瑩