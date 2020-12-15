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【公務員宣誓】華員會︰冀局方解釋清楚拒簽後果和法理依據

政治 17:20 2020/12/15

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華員會會長利葵燕今表示，就公務員宣誓事宜，上周曾與公務員事務局局長聶德權會面。（資料圖片）

華員會會長利葵燕今表示，就公務員宣誓事宜，上周曾與公務員事務局局長聶德權會面，又指對方沒有明言會解僱拒簽聲明的公務員，只說將循解僱及離職的方向跟進。她希望，當局可向公務員解釋清楚，包括簽署聲明有否法理依據、拒簽後果，以及違反聲明或宣誓的處理機制。

利葵燕今早在一個電台節目稱，若公務員拒簽聲明，確實會令人質疑是否不想遵守或意圖違反聲明內容，但她認為，政府亦要了解有關人士的拒簽原因。

她續指，政府過去亦曾引用《公務人員（管理）命令》，勒令特定違法高級公務員退休；而公務員一向都要簽署聲明，認為擁護《基本法》、效忠特區，和對特區政府負責，是公務員的憲制責任，合乎邏輯。

聶德權早前表示，最早本月底向現職公務員發通告，公布宣誓或簽署聲明的細節，以確認擁護基本法和效忠特區，拒簽者會按現有機制，即《公務人員（管理）命令》處理，可被解僱或勒令退休。

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責任編輯︰尹櫻霖

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