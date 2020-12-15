【良心企業】疫情下體恤員工家庭壓力　PwC允許員工休假6個月兼繼續發放20%薪酬

▲ 羅兵咸永道（PwC）宣布新增多項員工新福利，員工不但可以申請長達6個月時間的休假，期間更將獲發放相等於20%的薪酬。

新冠肺炎疫情下，全港幼稚園及幼兒中心復課無期，不少家長因育兒安排倍感壓力，精神狀況已到達臨界點。近日，四大會計師行之一的羅兵咸永道（PwC）就宣布新增多項員工新福利，旨在支持家庭渡過難關。員工不但可以申請長達6個月時間的休假，期間更將獲發放相等於20%的薪酬。

WFH令工作量增加 逾6成人出現健康問題

有國際婦女組織最近發表分析指，已有220萬婦女在2月至11月期間失去工作；而麥肯錫（McKinsey）在9月份發表的一份研究報告亦指出，因應疫情增加家庭和育兒的責任，有4分之1的受訪女性員工表示，正考慮降檔自己的職業生涯，甚至是離開勞動力市場。

PwC專業服務網絡人事部主管Kim Jones表示，意識到疫情爆發對公司的5.5萬名美國員工帶來沉重的壓力，於是宣布引入「自願性休假」計劃，容許員工基於任何工作上或個人原因提出長時間休假，由2周至6個月不等，期間員工將獲發放相等於20%薪酬。

據悉，該福利已於8月時正式生效，並已擴展至2021年3月31日或之前，而且公司更強調，休假申請並沒有次數限制。此舉將有助在職父母增加帶薪休假的日子，以及靈活的工作時間分配，幫助他們減低育兒安排的壓力問題。

【良心企業】老闆帶頭請假打機 內地遊戲公司宣佈放一日《Cyberpunk 2077》假

此外，在疫情大流行期間，PwC還將他們過往所提供的1,000美元（約港幣7,751元）緊急兒童護理津貼，增加至2,000美元（約港幣15,504元），生效日期直至2021年6月30日。該津貼不但可用於支付子女的醫護費用，同時亦可用於照顧配偶或老人的費用津貼。

責任編輯：施雯雯