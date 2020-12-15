【新冠肺炎】彩雲邨明麗樓、寶達邨達怡樓累計4單位現確診者　11月20日起曾逗留2小時以上人士須強制檢測

▲ 觀塘寶達邨達怡樓及黃大仙彩雲邨明麗樓均有4單位先後出現確診者，故於11月20日後曾逗留該大廈逾2小時的市民須強制檢測（曾耀輝攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（15日）新增98宗確診個案，包括9宗輸入個案及89宗本地感染，其中30宗為源頭不明個案，有39宗與其他個案相關病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

張竹君指留意到觀塘寶達邨達怡樓及黃大仙彩雲邨明麗樓均有4單位先後出現確診者，故於11月20日後曾逗留該大廈逾2小時的市民須強制檢測，兩大廈確診情況詳情如下：

觀塘寶達邨達怡樓：中心上周五到場派樣本樽後，今再增1宗初步陽性個案，累計有4層共4單位有7宗確診個案及1名初步確診個案，其中2單位有3名確診者，餘下2單位各有1宗確診或初步確診

黃大仙彩雲邨明麗樓：今增1宗確診個案，累計有3層共4單位出現6名患者，4單位中2單位各有2名確診者

對於九龍城木廠街1號至今已錄得5宗確診個案，有當區區議員擔心爆疫，張竹君表示留意到有關唐樓相繼出現確診個案，已安排到該處派樣本瓶檢測；又指該座唐樓涉及10多戶，樓上、樓下接近，除有機會經喉管播毒外，亦有機會住戶出入受感染。

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記者：鄧凱文，陳正怡