裁判官鄭紀航被指判刑偏頗　司法機構指3宗投訴不成立

▲ 裁判官鄭紀航被投訴判刑偏頗，司法機構今公佈調查結果指其中3宗投訴不成立。(經濟日報資料圖片)

東區裁判法院裁判官鄭紀航早前處理多宗案件時，被指偏頗而遭投訴，司法機構今(15日)公佈總裁判官就其中3宗案件的調查結果，當中包括八旬老翁刺傷梁國雄一案中，鄭涉於判刑時形容老翁「熱愛社會」，調查結果指，裁判官並沒有認同或鼓勵針對不同政見人士作出暴力行為，更沒有「合理化」被告人的犯罪行為。

總裁判官蘇惠德於調查報告中指出，裁判官在老翁刺傷梁國雄一案中，被投訴以政見不合為由，「合理化」被告的犯罪行為，又稱讚被告人「熱愛社會」，鼓勵暴力行為，亦對被告人庭上的恐嚇言論，置若罔聞，態度偏頗。

而蘇在翻查有關聆訊錄音謄本後，認為根據前文後理，裁判官並沒有直接或間接地認同或鼓勵針對不同政見人士作出暴力行為，更沒有「合理化」被告人的犯罪行為，反而就被告在庭上的恐嚇言論，再三告誡他不可以因意見不同而訴諸暴力。裁判官亦沒有讚揚被告「熱愛社會」，裁判官當時只表示，按被告自己的說法，他熱愛社會和因為政見不同作出案中的犯罪行為，從而考慮社會服務令作為一個判刑的選擇。

至於在另外兩宗案件，包括22歲廣告設計師於示威中涉襲警包管有噴漆，因而被判囚5個半月，有投訴指裁判官的裁決理由令人難以信服，有違「假定無罪」、「寧縱毋枉」和「疑點利益歸於被告人」等普通法的原則。此外，裁判官於量刑時又以「自私」、「令人厭惡」等形容被告的犯罪行為，構成偏頗。

總裁判官則認為，裁判官的口頭裁決理由，分析了所有證供，他有權就各證人的可信性作出評論和就事實作出裁斷。裁判官於裁決時明言已謹記適用的法律指引，並沒有違反適用的基本法律原則。而裁判官提及「自私」、「令人厭惡」等字眼，只是旨在指出案件罪責嚴重之處，說明量刑的考量。

另一宗案件則涉及21歲男生在信德中心附近管有 3 支噴霧罐連打火機，經審訊後被裁定一項在公眾地方管有攻擊性武器罪成，判囚10個月。有投訴指，裁判官的判刑偏頗，針對擁有政治立場的被告人。

總裁判官認為，裁判官的口頭判刑理由清楚交待了量刑的基礎和理據，當中沒有表達任何個人或帶有政治傾向性的言論，亦沒有表面偏頗的情況。

總裁判官於報告中又重申，上述案件的裁決、判刑是裁判官經過獨立斷案而作出的司法決定。基於司法獨立的基本原則，總裁判官不適宜亦不會以行政的職能干預任何的司法決定。而有關意見亦獲終院首席法官馬道立同意。

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記者：楊詠渝