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【豪宅曝光】向太再送豪宅獎勵新抱生B　1.6億港元購台北豪宅贈郭碧婷【多圖】

娛樂 17:55 2020/12/15

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

向太陳嵐贈過億物業予向佐夫婦。

向太陳嵐一向豪爽，對親人更不會手軟。向太跟丈夫向華強一向疼鍚兒子，自去年向佐跟女星郭碧婷結婚，今年順利誕下女兒，向太夫婦升呢爺爺和奶奶，早前向太已向兒子送上億元北京大屋作賀禮，而心情大靚的向太，近日再加碼送贈台北豪宅予新抱郭碧婷，而此豪宅內部裝潢也曝光。

郭碧婷自跟向華強長子向佐相戀，2019年二人在義大利完婚，之後為向家迎下女兒「小奶皇」，向華強與向太為慰藉新抱，大手筆送贈5,000萬元大利是加5,000萬教育基金給孫女，又先後送贈向佐夫妻倆北京與信義區約台幣6億（約1.6億港元）豪宅。

【向華強抱孫】向太飛台灣陪向佐做爸爸　陳嵐留大屋隔離晒台北豪宅

向佐與郭碧婷在去年結婚（取自微博）

向太人生四個境界

日前向太在微博公開台北豪宅內貌，又寫道：「人生的四個境界：不想上學，不想上班，不想上醫院，不想上西天，只想玩孫女。」

有指因郭碧婷在林口長大，向太近日再送予新抱兩塊空地供日後建豪宅，加上北京的物業，單是送出的單位已逾3億港元。

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向太陳嵐早前也揚言：「好好珍惜現在擁有的生活，該吃吃，該喝喝，遇事別往心裡擱。」

【大劉千金】呂麗君隨女兒劉秀盈學芭蕾舞　4億元豪宅客廳變母女練舞室【多圖】　

可眺望台北101

從向太分享的照片，信義區的豪宅除有寬敞的大廳，亦備有多面落地窗，可盡覽台北市美景，客廳另一邊則可直接眺望台北101。

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家居色調主要以木頭色系為主，甚具文藝氣質。而家中另有一個天台戶外游泳池，相當具氣派。

此外，客廳有一大座鋼琴，向太分享向華強和向佐身穿家居服在客廳合影，相信將來可培養孫女音樂上的興趣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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