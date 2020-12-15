商台《潮爆開運王》宣傳收費講座鼓吹迷信被投訴　通訊局發強烈勸諭

▲ （經濟日報資料圖片）

通訊局早前接獲投訴，指商台雷霆881商業一台於今年8月22日及29日，播放2集電台節目《潮爆開運王》呼籲聽眾參加一個收費網上講座，造成等同廣告的效果，有風水內容主觀及有誤導成分；當局經調查後向商台發出強烈勸諭，敦促遵守電台業務守則。

當局指，一名公眾人士投訴商台雷霆881商業一台於今年8月22日及29日，播放2集電台節目《潮爆開運王》，當中主持人呼籲聽眾參加一個收費網上講座，造成等同廣告的效果，有風水內容主觀及有誤導成分。

局方調查指，有關被投訴節目的開首及結尾，3名主持皆談及相關主持即將舉辦的網上講座，包括講者或主辦者、日期、費用、內容、講授形式及報名方法等詳細資料，並有稱讚該講座言論，鼓勵聽眾報名參加的宣傳語句。

當局引述商台承認失誤，並在提交的陳述中表示已提醒有關節目的主持和製作人注意相關的規管要求。當局考慮有關個案資料及商台陳述，認為節目主持明顯有過分突出該講座並呼籲聽眾參加該講座的效果，造成等同廣告的效果，並鼓吹對聽眾有不良影響的迷信。

通訊局裁定投訴成立，商台違反《電台節目守則》第41段及《電台廣告守則》第11(a)段的規定；決定向商台發出強烈勸諭，敦促嚴格遵守相關條文。

另外，通訊局批准中華衛視終止其非本地電視節目服務牌照的申請，生效日期追溯至今年10月28日，中華衛視終止牌照純屬其商業決定。現時香港共有10家非本地電視節目服務持牌機構，主要為亞太地區觀眾提供超過190條衞星電視頻道。

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責任編輯：陳正怡