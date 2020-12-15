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【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀

健康 19:15 2020/12/15

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

女大學生為慳開支與5名OL合租，深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀。

日本一名女大學生為慳開支住合租屋，5名OL室友看似和善，該名女大學生與5人相處融洽，并放下戒心，豈料有一天，她深夜聽見客廳隱約傳來詭異的聲音和光線，好奇心下前往偷看，驚揭5名室友實藏恐怖陰謀。

日本節目《爆報！THEフライデー》近期收到一位女觀眾加藤投稿，分享她早前住合租屋的恐怖經歷，期望其他人聽到她的故事後能汲取教訓。加藤稱，自己今年18歲，是剛考上東京的大學一年級，為了節省開支，她決定租住租金便宜的Share House。

這間合租屋非常便宜，一個月只需5萬日圓，共有5名OL室友，她們給人感覺是非常隨和、友善且斯文，加藤很快就與她們打成一片，亦放下了戒心。但隨著相處時間愈長，加藤愈感到不對勁…

點擊睇加藤入住經歷：

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【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀

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責任編輯：羅嘉欣

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