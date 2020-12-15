消息：長洲警署一名高級警員吞槍後死亡　疑涉金錢問題

▲ 消息指該名警員吞槍後死亡。

消息指，長洲警署今日（15日）有一名警務人員吞槍，消息稱事主是刑事調查隊一名高級警員，警方暫時未公布其動機及情況。

消息指該名50多歲的警員是退休後獲警隊復聘用，今日回到警署後，下午4時多吞槍，初步懷疑涉及金錢問題，消息又指出事前曾透過短訊向同袍道別。

▲ 消息指事主是一名高級警員。（資料圖片）

TOPick正向警方了解事件。

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記者：蘇文軒