  • 15°C
香港時間 : 20201215日 (週二) 19:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消息：長洲警署一名高級警員吞槍後死亡　疑涉金錢問題

社會 18:12 2020/12/15

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

消息指該名警員吞槍後死亡。

消息指，長洲警署今日（15日）有一名警務人員吞槍，消息稱事主是刑事調查隊一名高級警員，警方暫時未公布其動機及情況。

消息指該名50多歲的警員是退休後獲警隊復聘用，今日回到警署後，下午4時多吞槍，初步懷疑涉及金錢問題，消息又指出事前曾透過短訊向同袍道別。

消息指事主是一名高級警員。（資料圖片）

TOPick正向警方了解事件。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時中文及多種語言防止自殺服務：2896 0000

人生熱線：8100  8012

社會福利署：2343 2255

東華三院芷若園： 18281

明愛向晴軒：18288

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】機場警區再多一人初步確診累計6人中招 最新為53歲警署男警長兼領犬員
20:35 2020/12/12
【新冠肺炎】機場警區再多一人初步確診累計6人中招 最新為53歲警署男警長兼領犬員
食環署警方周末聯合行動巡452間餐飲處所　檢控13人違餐飲處所條例
16:08 2020/12/14
食環署警方周末聯合行動巡452間餐飲處所　檢控13人違餐飲處所條例
【新冠肺炎】機場警區再多一名男警長初步確診　累計7名警務人員染疫
23:51 2020/12/14
【新冠肺炎】機場警區再多一名男警長初步確診　累計7名警務人員染疫
曾聽聞黃之鋒手機密碼被破解　警員稱沒有嘗試破解周梓樂手機密碼
今日 16:56
曾聽聞黃之鋒手機密碼被破解　警員稱沒有嘗試破解周梓樂手機密碼
【新冠肺炎】37歲女警察通訊員初步確診　駐守新界總區指揮及控制中心
00:06 2020/12/04
【新冠肺炎】37歲女警察通訊員初步確診　駐守新界總區指揮及控制中心
長洲 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
09:48 2020/12/14
【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果
今日 10:36
【居屋2020】6折居屋中籤號碼出爐　一文看清首十個攪珠號碼結果
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽
12:55 2020/12/14
【重男輕女】嫌棄連生二胎女兒奶奶老公黑面走人　獨留2歲女產房外等媽媽