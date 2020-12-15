培正中學教師被指涉推港獨校方澄清未收過具名投訴　教局已要求小學跟進教師涉改名逃責事件

▲ （經濟日報資料圖片）

香港培正中學近日被指有教師在校內推動「港獨」、涉違反國安法及使用涉及不當政治意識教材等，管理層更被指無視「家長投訴」 ，該校法團校董會今日（15日）就上述指控發聲明澄清，迄今未曾收過具名的相關投訴，強調該校教師素來謹守教育局指引及專業守則，校方亦有按教育局要求訂立《學校投訴指引》，若收到正式投訴必秉公處理，而就教育局近月對本校之提問，校方已全力提供資料以配合調查。

聲明指，該校有嚴格校規頒佈予學生遵守，亦有周全的教材製作及質素保證機制，至今校內教與學工作正常，維護了「至善至正」的校訓和辦學精神，對於一切對該校造成傷害之失實言論表示深表遺憾，並保留追究法律責任的權利。

此外，香港培正小學早前被網媒指有教師涉嫌於去年參加非法集結被捕後踢保，其後改名並繼續留校任教。

教育局回應指，早前接獲有關投訴，並按既定機制及程序，要求學校嚴肅跟進事件及提交報告。發言人解釋，教師的註冊紀錄，並非單以姓名識別，更重要是以身份證號碼及教師註冊證號碼識別，故註冊教師不能透過改名，企圖去除過去的記錄；而被「釘牌」教師亦不能透過改名，取回教師註冊。

教育局重申學校作為僱主，有責任確保聘用適當的人員擔任教師，如有教師涉嫌違法或違反專業操守，學校有責任根據其掌握的資料，以及《僱傭條例》及《資助則例》等，主動採取適當的行動，保障學生的福祉。為幫助學校在聘請教師時，知悉其擬聘請的人士的教師註冊情況，包括其註冊是否有效、其教師註冊或申請曾否遭取消等，教育局已提醒學校在徵得申請教席的人士同意後，向教育局申請將其教師註冊資料向學校發放。

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責任編輯：馮琪雅